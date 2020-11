Bei Mario Götze scheint es endlich wieder bergauf zu gehen. Der Profifußballer hat einen neuen Verein, in dem er aufblühen kann, und auch privat schwelgt er im väterlichen Glück. Mit einem süßen Schnappschuss lässt er nun auch seine Fans daran teilhaben.

Beruflich sah es für Mario Götze in letzter Zeit nicht so rosig aus wie noch vor ein paar Jahren. Immer wieder verletzt und auf der Bank sitzend, geriet der Profifußballer zunehmend in Vergessenheit, bis er schließlich seinen Platz sowohl im Kader des FC Bayern München als auch bei Borussia Dortmund verlor. Auch aus der DFB-Nationalmannschaft wurde der WM-Held von 2014 aussortiert. Nun scheint es für den 28-Jährigen beim PSV Eindhoven aber endlich wieder bergauf zu gehen.

Privat wiederum läuft für Götze alles rund. Seit Mai 2018 ist er mit dem Model Ann-Kathrin Brömmel verheiratet, ein Jahr später folgte eine dazugehörige, märchengleiche Party auf Mallorca, bei der das Paar sich unter freiem Himmel noch einmal das Jawort gab. Vor fünf Monaten war das Familienglück dann perfekt: Ann-Kathrin brachte einen Jungen zur Welt. Die Schwangerschaft hatte die Spielerfrau zuvor mit den Worten "Drei ist eine Familie" auf Instagram angekündigt.

Ex-Kollegen schicken Herz-Emojis

Dass Götze für seinen Sohn alles tun würde, bewies er gleich nach der Geburt. Um sich besser um Rome, der als Frühchen zur Welt kam, kümmern zu können, verzichtete der offensive Mittelfeldspieler wegen der strengen Hygieneauflagen auf das Mannschaftstraining beim BVB - auch nach mehreren negativen Corona-Tests.

Seinen väterlichen Stolz zeigt er nun auch bei Instagram, wo der 28-Jährige erstmals ein Foto mit Rome geteilt hat, auf dem das Gesicht des fünf Monate alten Jungen zu sehen ist. Auf der Aufnahme kuschelt sich Götze liebevoll an das Köpfchen. Dazu schreibt er: "Ich nutze die freien Tage, um jede Minute mit meinem Sohn zu verbringen."

Die Reaktionen auf den süßen Schnappschuss lassen nicht lange auf sich warten. Mehr als 117.000 Likes hat der Post bereits abgesahnt. In Hunderten Kommentaren bringen Fans und Profifußballer ihre Freude zum Ausdruck. Auch Götzes ehemalige Mannschaftskollegen, darunter Ömer Toprak, Marvin Hintz, Achraf Hakimi und Franck Ribery, kommentieren die Aufnahme mit Herz-Emojis.