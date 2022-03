Michelle Hunziker feiert mit ihrem Ex

Geburtstag von Tochter Celeste Michelle Hunziker feiert mit ihrem Ex

Vor wenigen Wochen geben Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi nach rund acht Ehejahren ihre Trennung bekannt. Trotzdem scheinen das Model und der Modeerbe noch gut miteinander auszukommen. Den siebten Geburtstag ihrer Tochter begehen sie gemeinsam.

Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi bleiben auch nach der Trennung noch eng verbunden. Vor allem für ihre zwei gemeinsamen Töchter zieht das Noch-Ehepaar an einem Strang. Den gestrigen siebten Geburtstag ihrer Tochter Celeste feierten die Moderatorin und der Modeerbe als Familie. Hunziker veröffentlichte ein entsprechendes Bild in ihren Instagram-Storys inklusive Luftballons und Geburtstagstorte.

Trotz Scheidung eine glückliche Familie. (Foto: Instagram/Michelle Hunziker)

Zudem postete die Moderatorin ein Mutter-Tochter-Bild, das sie gemeinsam mit Celeste kuschelnd im Bett zeigt. "Unser Meisterwerk wächst unaufhaltsam", kommentierte sie den Post und setzte die Hashtags "Liebe" und "Familie". Auch ihren Noch-Ehemann markierte sie dabei.

Glückwünsche gab es zudem von Hunzikers ältester Tochter Aurora Ramazzotti. Sie postete in ihrer Instagram-Story ein Bild ihrer Halbschwester und gratulierte ihr so zum Geburtstag. Trussardi teilte den Beitrag seiner Stieftochter ebenfalls in seiner Story.

Für Celeste ist es der erste Geburtstag nach der Trennung ihrer Eltern im Januar. In dem Statement, das die beiden der italienischen Nachrichtenagentur "Ansa" zukommen ließen, hieß es unter anderem: "Mit Liebe und Freundschaft kümmern wir uns weiter um das Heranwachsen unserer wundervollen Mädchen."

Zum Wohle der Familie

"Eine Trennung ist immer eine Trauer, der man sich stellen muss. Es ist schwierig, weil man das Gefühl hat, versagt zu haben, aber es ist auch ein Neuanfang", sagte Hunziker kurz darauf gegenüber dem italienischen TV-Sender Canale 5. "Es waren zehn schöne Jahre, mit zwei wunderbaren Töchtern: Das muss gerettet werden. Ich liebe Tomaso so sehr und ich werde ihn immer lieben."

Bei ihrem Ex klang das ähnlich. "Ich liebe sie noch immer, aber auf eine andere Art", sagte Trussardi der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" kürzlich. Er habe Hunziker "viel zu verdanken" und sei "dank ihrer Nähe (...) menschlich und beruflich gewachsen". Leicht sei ihnen die Trennung nicht gefallen, am Ende sei sie aber zum Wohl der Familie entschieden worden: "Ich bin nicht glücklich, Michelle auch nicht, aber es war eine Entscheidung - es mag seltsam erscheinen -, um die Familie und insbesondere unsere Töchter Sole und Celeste zu schützen."

Die Schweizer Moderatorin und der italienische Modeerbe gaben 2013 die Verlobung bekannt, 2014 wurde Hochzeit gefeiert. Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi haben die Töchter Sole und Celeste. Aus ihrer ersten Ehe (offiziell 1998-2009) mit Sänger Eros Ramazzotti stammt Hunzikers älteste Tochter Aurora Ramazzotti.