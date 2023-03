Als Mimi Webb hat sie mit Songs wie "Dumb Love" oder "House On Fire" schon einige Erfolge gefeiert. Doch eigentlich heißt die britische Singer-Songwriterin mit Vornamen "Amelia" - genauso wie ihr Debütalbum, das nun erscheint. Manche handeln sie bereits als das "next big thing" am Pop-Firmament.

Streams lautet die neue Währung im Musikgeschäft. Und da kann Mimi Webb bereits über 850 Millionen für sich verzeichnen, seit sie vor knapp drei Jahren ihre Debüt-Single "Before I Go" veröffentlichte. Seither sind eine ganz Reihe Songs wie etwa "Good Without", "House On Fire" oder zuletzt "Red Flags" gefolgt, mit denen es die 22-Jährige vor allem in ihrer britischen Heimat in die Charts schaffte. Doch auch hierzulande dürfte vielen Radiohörerinnen und -hörern das eine oder andere Lied von Mimi Webb vertraut vorkommen.

Das liegt auch an ihrer markanten, leicht kratzigen Stimme mit hohem Wiedererkennungswert. Amy Winehouse oder Emelie Sandé nennt Webb als Künstlerinnen, die sie inspiriert haben. Vor allem aber blickt sie zu ihrer Kollegin Dua Lipa auf. "Ich liebe sie", schwärmte sie gar vergangenes Jahr in einem Interview mit dem Magazin "Focus".

Bis sie es mit Dua Lipa, die in ihrer Karriere bereits sechs BRIT Awards gewonnen hat, aufnehmen kann, ist es für Mimi Webb zwar noch ein weiter Weg. Doch immerhin eine Nominierung als "Bestes neues Talent" konnte sie bei den britischen Musikpreisen in diesem Jahr schon einheimsen. Nicht wenige handeln sie bereits als "next big thing" im Pop-Zirkus. Erst recht, da nach ihrer ersten EP "Seven Shades Of Heartbreak" 2021 nun mit "Amelia" ihr Debütalbum erscheint.

Mimi = Amelia

"Amelia" ist auch auf der Kette zu lesen, die Webb auf dem Album-Cover um den Hals trägt. Dahinter verbirgt sich tatsächlich kein allzu großes Geheimnis, ist Amelia doch der eigentliche Vorname der Sängerin, die sich "Mimi" lediglich als Künstlernamen zugelegt hat.

Zwölf Songs umfasst das Debüt der Britin, darunter natürlich die bereits veröffentlichten Singles "House On Fire", "Ghost Of You" und "Red Flags". Besonderer Anspieltipp ist zudem "Freezing", dessen Refrain sich direkt ins Ohr bohrt und den Gehörgang gar nicht mehr verlassen will.

Wer sich auch live einen Eindruck von den Qualitäten der Singer-Songwriterin machen will, kann dies bei mehreren Konzerten in Deutschland tun. Mimi Webb gastiert demnächst in München (15. März), Berlin (19. März), Hamburg (20. März) und Köln (29. März).