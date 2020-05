Unter den Opfern des Absturzes eines A320 nahe Karatschi ist auch das pakistanische Model Zara Abid. Die 28-Jährige soll auf dem Rückweg von einer Trauerfeier gewesen sein, als das Unglück geschah. Zahlreiche Fans äußern sich fassungslos über den tragischen Tod der jungen Frau.

Bei dem Flugzeugabsturz nahe der pakistanischen Stadt Karatschi ist Medienberichten zufolge auch das 28-jährige pakistanische Model Zara Abid ums Leben gekommen. Demnach soll Abid auf dem Rückweg von einer Trauerfeier in Karatschi gewesen sein, als die Maschine der Pakistan International Airlines (PIA) über einem Wohngebiet abstürzte. Bei dem Unglück starben am Freitag mindestens 97 Menschen.

Abid war in Lahore geboren worden, wuchs aber in Karatschi auf. Nach ihrem Schulabschluss suchte sie den Weg ins Showbusiness und brachte es vor allem in ihrem Heimatland zu einiger Bekanntheit. Neben Modeljobs für Designer wie Gul Ahmed und Republic Women's Wear spielte sie in dem bisher unveröffentlichten pakistanischen Actionfilm "Chaunhry" von Azeem Sajjad eine Hauptrolle.

Für Aufsehen sorgte Abid in der Modewelt, weil sie sich gegen die Diskriminierung von dunkelhäutigen Models in der Branche wehrte. Vor allem auf Instagram hatte sie zahlreiche Follower. Viele von ihnen kondolierten der Familie von Abid in Postings - darunter der Journalist Zain Khan.

Die Ursache für den Absturz in Karatschi ist indes weiter unklar. Neuesten Spekulationen zufolge soll der Pilot kurz vor der Katastrophe einen Ausfall beider Triebwerke des A320 gemeldet haben. Die Behörden erhoffen sich neue Erkenntnisse vom Flugschreiber, der am Sonntag in den Trümmern gefunden wurde. Er soll nun einer Untersuchungskommission übergeben werden, wie ein PIA-Sprecher erklärte.