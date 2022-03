Am Freitagabend ist sie wieder die fachkundige "Let's Dance"-Jurorin. Doch bis dahin ist Motsi Mabuse als Flüchtlingshelferin im Einsatz. So sammelt sie gerade alles an Spenden, was für Flüchtende aus der Ukraine benötigt wird. Ihr Mann Evgenij Voznyuk fährt die Hilfsgüter an die Grenze.

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk helfen angesichts des Kriegs in der Ukraine, wo sie nur können. Derzeit sammeln sie im hessischen Kelkheim Hilfsgüter für das ukrainische Grenzgebiet.

Das Paar ist unmittelbar von den Geschehnissen nach dem russischen Überfall auf das Nachbarland betroffen: Die Schwiegereltern der "Let's Dance"-Jurorin sitzen derzeit in Charkiw fest.

Für ihre Hilfsaktion haben Mabuse und ihr Mann bereits vor zwei Tagen eine Sammelstelle eröffnet und via Instagram zum Spenden aufgefordert. In einem emotionalen Post listet die 40-Jährige Dinge auf, die dringend benötigt werden.

2 Lkws komplett voll

Da sich die Lage stündlich ändert, hält sie ihre Follower auch stets auf dem neuesten Stand. So konnte sie zuletzt vermelden, dass sie angesichts der großen Hilfsbereitschaft vorübergehend keine Spenden mehr annehmen könnten. "Wir hatten 2 große Lkws eingeplant. Diese sind komplett voll! Wir werden alles am Freitagmorgen liefern", schrieb Mabuse am Mittwochabend.

Ihr Mann und weitere Helferinnen und Helfer brächten die Hilfsgüter an die ukrainische Grenze, heißt es. Zugleich bat Mabuse um noch mehr Unterstützung. "Wir suchen noch Lkw-Firmen, die uns helfen, weitere Spenden an die Grenzen zu fahren", so ihr Appell. Ein weiteres, am Donnerstag veröffentlichtes Video gibt einen Eindruck von der Menge der bereits gesammelten Sachspenden.

Mabuse wird am Freitagabend ab 20.30 Uhr bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar) wieder in der Jury von "Let's Dance" sitzen. Eine Show wie diese sei auch wichtig, um den Menschen in dieser angespannten Zeit etwas Freude zu bereiten, hatte sie vor Kurzem erklärt.

Allerdings lastet derzeit auch die Corona-Situation auf dem Format. So gibt es am Freitag aufgrund der Pandemie mehrere Ausfälle. Der immer noch positiv geteste Schauspieler Hardy Krüger jr. kann auch in der zweiten Folge nicht teilnehmen und stieg deshalb aus der Staffel aus.