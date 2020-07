Die vor allem aus der Musical-Serie "Glee" bekannte Naya Rivera bleibt nach einem Bootsausflug mit ihrem kleinen Sohn verschollen. Unmittelbar vor ihrem Verschwinden postet sie eine emotionale Nachricht mit dem Jungen. Aber auch eine ältere Botschaft der Schauspielerin macht betroffen.

Die Hoffnung, Naya Rivera noch lebend zu finden, scheint nicht allzu groß. Ungewöhnlich offen wird seitens der Behörden und der Medien in den USA darüber spekuliert, dass die Schauspielerin nicht mehr am Leben ist. Die 33-Jährige, die durch ihre Rolle in der auch hierzulande erfolgreichen Musical-Serie "Glee" berühmt und zum Teeniestar wurde, ist nach einem Bootsausflug mit ihrem vierjährigen Sohn seit Mittwochabend verschollen.

Ein Blick auf Riveras Instagram-Seite offenbart, dass sie noch unmittelbar vor ihrem Verschwinden ein gemeinsames Bild mit ihrem Kind gepostet hat. Zu sehen ist, wie die Schauspielerin innig ihre Wange an die des Jungen schmiegt. Dazu schreibt sie: "Nur wir zwei." Wann das Foto genau entstanden ist, ist unklar. Nicht auszuschließen ist, dass es erst während der Bootsfahrt geschossen wurde.

Doch auch ein älterer Post der Schauspielerin macht im Licht der aktuellen Ereignisse nachdenklich und betroffen. Noch keine Woche ist es her, dass Rivera eine Aufnahme von sich veröffentlichte, auf der sie sanft in die Kamera lächelt. "Das Jahr, die Umstände oder Streitereien sind egal - jeder Tag, an dem du lebst, ist ein Geschenk. Mache das Beste aus dem heutigen Tag und jedem Tag, der dir gegeben ist. Morgen ist nicht garantiert", schrieb sie dazu.

Brieftasche und Ausweis gefunden

Rivera war den US-Berichten zufolge am Mittwochabend mit einem gemieteten Boot auf den See "Lake Piru" am Rand des kalifornischen "Los Padres"-Nationalparks hinausgefahren, rund 100 Kilometer nordwestlich von Los Angeles. Mit dabei war auch ihr Sohn.

Etwa drei Stunden, nachdem sie das Boot angemietet hatte, wurde es im Wasser treibend von einem anderen Bootsfahrer entdeckt. Riveras Sohn war noch an Bord. Er soll geschlafen und eine Schwimmweste getragen haben.

Nach Aussage des Jungen war seine Mutter zum Schwimmen ins Wasser gestiegen, tauchte danach jedoch nicht wieder auf. An Bord sollen auch eine weitere Schwimmweste für Erwachsene, die Brieftasche und der Ausweis Riveras gefunden worden sein.

Suche dauert an

Eine unmittelbar eingeleitete Suche nach der Schauspielerin, bei der auch Taucher, Helikopter und Drohnen zum Einsatz kamen, blieb ohne Erfolg. Sie sollte auch am Donnerstag noch fortgesetzt werden. Der Vierjährige sei inzwischen zu Familienangehörigen in Sicherheit gebracht worden, heißt es zudem.

Rivera mimte in "Glee" die lesbische Cheerleaderin Santana Lopez. Die von 2009 bis 2015 produzierte Serie war ein internationaler Erfolg. Auch ein Kinofilm und eine für die Bühne konzipierte Liveshow gingen aus ihr hervor. Auch in einigen anderen TV-Serien wie "Der Prinz von Bel-Air", "Baywatch" oder "CSI: Miami" wirkte Rivera mit. Negativschlagzeilen machte sie 2017, als ihr der Vorwurf der häuslichen Gewalt gegen ihren Mann und Vater ihres Kindes gemacht wurde. 2018 wurde die vier Jahre zuvor geschlossene Ehe geschieden.