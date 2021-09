"Hier in unserem Land geht es derzeit in eine ganz andere Richtung und ich mache da nicht mit", kommentiert Nena ihre Tour-Absage.

Auf ihren Konzerten äußert sich Nena regelmäßig kritisch zu den bestehenden Corona-Maßnahmen. Daraufhin werden mehrere Shows der 61-Jährigen abgesagt. Nun verkündet die Sängerin, dass ihre bevorstehende Tour ersatzlos gestrichen wird.

Nachdem ihre letzten Auftritte immer wieder abgesagt wurden, hat Nena nun ihre gesamte Tour für 2022 abgeblasen. Das hat die Sängerin auf Instagram bekannt gegeben. "Ich will nicht lange drum herumreden. Meine Tour 2022 wird nicht stattfinden. Und ich werde sie auch kein zweites Mal verschieben", schreibt sie zu einem Schwarz-weiß-Foto von sich.

Im Juli hatte Nena mit einigen Aussagen während eines Konzertes in Berlin für Aufsehen gesorgt. Einige Besucher hatten sich dort nicht an die Abstandsregeln gehalten, woraufhin die Sängerin unter anderem sagte: "Das darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht." Zahlreiche Veranstalter distanzierten sich im Anschluss von der Musikerin, mehrere Shows wurden abgesagt.

Auch bei ihrem Konzert Ende August auf Mallorca machte Nena die Hygiene-Maßnahmen zum Thema. "Es sind komische Umstände", sagte die 61-Jährige damals in Richtung Publikum. "Der eine mag das mögen, der andere nicht, das ist völlig egal." Später verließ sie die Bühne und umarmte einige Fans. Für Schlagzeilen sorgte die Sängerin auch, als sie im März ein Video mit dem Titel "Danke Kassel" auf Instagram veröffentlichte, nachdem Tausende Kritiker der Corona-Maßnahmen in der Stadt demonstriert hatten.

"Ich stehe zu meiner Aussage: Auf einem Nena-Konzert sind alle Menschen willkommen", geht sie nun in ihrem Instagram-Post auf die jüngsten Ereignisse ein. "Hier in unserem Land geht es derzeit in eine ganz andere Richtung und ich mache da nicht mit." Abschließend richtet sie sich direkt an ihre Fans: "Ich freue mich, mit Euch irgendwo und irgendwann wieder zusammenzukommen - und das werden wir! In Freiheit und Liebe." Bereits erstattete Tickets können demnach zurückgegeben werden.