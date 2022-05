Erst vor sieben Jahren muss Nick Cave den Tod von einem seiner vier Söhne verkraften. Der 15-jährige Arthur stürzt damals unter Drogeneinfluss von einer Klippe. Nun erleidet der australische Sänger einen weiteren schweren Verlust.

Der nächste schwere Schicksalsschlag für Nick Cave: Der australische Musiker hat seinen Sohn Jethro im Alter von nur 30 Jahren verloren. Das hat Cave in einem Statement bestätigt aus dem unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA zitierte: "Mit großer Trauer kann ich bestätigen, dass mein Sohn Jethro verstorben ist."

Jethro und Nick Cave im Jahr 2017. (Foto: imago images/ZUMA Wire)

Weitere Details zu der Todesursache sind bis jetzt nicht bekannt. Die Familie bittet um Privatsphäre. Mehreren Medienberichten zufolge soll er unter psychischen Problemen gelitten haben. Bei ihm sei eine Schizophrenie diagnostiziert worden, berichtete etwa die "Daily Mail" unter Berufung auf den Anwalt des 30-Jährigen. Erst zwei Tage vor seinem Tod war er aus dem Gefängnis entlassen worden. Er hatte seit April eine Haftstrafe verbüßt, nachdem er seiner Mutter im März während eines Streits mit dem Knie ins Gesicht getreten hatte. Bereits in der Vergangenheit soll das Model Gewalt gegen Frauen angewendet haben. Wegen eines Angriffs auf eine Ex-Freundin war er 2018 verurteilt worden. Er soll sie geschlagen, getreten und mit dem Tod bedroht haben.

Jethro Cave, auch als Jethro Lazenby bekannt, arbeitete als Schauspieler und Model. Er stammte aus einer Affäre von Nick Cave und dem australischen Model Beau Lazenby, während Cave noch mit seiner ersten Ehefrau, der brasilianischen Journalistin Viviane Carneiro, verheiratet war. Jethro wurde 1991 nur zehn Tage nach seinem Halbbruder Luke geboren. Wie er in mehreren Interviews verriet, soll Jethro seinen berühmten Vater erst im Alter von sieben Jahren kennengelernt haben. Laut "BBC" habe er vorher nicht einmal gewusst, wer sein Vater war. Gegenüber dem "Evening Standard" berichtete er 2012, ein "angespanntes" Verhältnis zu seinem Nick Cave zu haben.

"Sind meistens glücklich"

Der Frontmann von Nick Cave and the Bad Seeds hat sich in der Vergangenheit ebenfalls öffentlich zu seinem Sohn geäußert. "Zu meinem ewigen Bedauern hatte ich in den Anfangsjahren nicht viel Kontakt mit Jethro, aber jetzt habe ich eine großartige Beziehung zu ihm", sagte er der Zeitschrift "Rolling Stone" im Jahr 2008. "Es war eine schwierige Zeit, aber am Ende ist es gut geworden".

Nick Cave ist Vater von zwei weiteren Söhnen: dem 30-jährigen Luke und dem 21 Jahre alten Earl. Der Sänger verlor im Juli 2015 bereits seinen Sohn Arthur. Der damals 15-jährige Zwillingsbruder von Earl war im britischen Brighton unter Drogeneinfluss von einer Klippe gestürzt. Mit seiner Ehefrau Susie zog Cave daraufhin nach Los Angeles. "Brighton war zu traurig geworden. Wir sind aber zurückgekehrt, als uns klar wurde, dass wir, egal wo wir lebten, einfach unsere Traurigkeit mitgenommen haben", sagte der Sänger 2021 in einem Interview. "Heute verbringen wir jedoch einen Großteil unserer Zeit in London, in einem winzigen, geheimen, rosafarbenen Haus, in dem wir meistens glücklich sind."