In welchem Strandparadies treibt sich Nicole Scherzinger denn jetzt schon wieder rum? Egal! Jedenfalls weiß die Frontfrau der Pussycat Dolls ihre Fans so richtig in Urlaubsstimmung zu bringen. Zum Beispiel mit einer (fast) gekonnten Show-Einlage im Meer.

Rund einen Monat ist es her, dass Nicole Scherzinger ihren mehr als fünf Millionen Instagram-Followerinnen und -Followern Urlaubsgrüße aus Australien gesendet hat. Ob die 44-Jährige tatsächlich noch immer in Down under weilt oder bereits den nächsten Traumstrand unsicher macht, wissen wir nicht. Was wir jedoch wissen, ist, dass Scherzinger auch in diesen Tagen jede Menge Spaß mit Sommer, Sonne und Meer zu haben scheint.

So postete sie nun etwa ein Video von sich, das sie bei einer mehr oder weniger gelungenen Tanz- und Playback-Einlage im kühlen Nass zeigt. Scherzinger trägt einen Bikini und hat ein Strandtuch um ihre Schultern gelegt. Dazu erklingt der Song "Are You Having Any Fun" von Elaine Stritch - ein swingender Oldie aus den 50er-Jahren.

Die Frontfrau der Pussycat Dolls tanzt knietief im Wasser und bewegt ihre Lippen zu dem Song. Zur Krönung ihres kleinen Show-Auftritts präsentiert sie sogar noch einen Spagat.

Und wem gehört die Hand?

Doch ganz so perfekt scheint Scherzingers Bikini-Tanz im Meer dann doch nicht abgelaufen zu sein, wie sie selbst offenbart. So ist nach einem Umschnitt zu sehen, wie sie von Kopf bis Fuß im Wasser gelandet ist. Als sie sich auf den Weg ans rettende Ufer macht, wird sie zudem von einer kleinen Welle beinahe wieder umgeworfen. Scherzinger kann über das Missgeschick allerdings herzhaft lachen.

"Habt ihr Spaß an diesem Wochenende?", fragt die Sängerin ihre Fans passend zu ihrem Post und dem von ihr ausgewählten Song. Die danken es ihr nicht nur mit einigen Ausführungen, wie sie die vergangenen Tage verbracht haben, sondern auch mit mehr als 200.000 Likes.

Bleibt noch die Frage, zu wem die Hand gehört, die kurz im Video zu sehen ist und das Handy hält, mit dem die Szene gefilmt wurde. Möglicherweise befand sich ja Scherzingers Freund, Ex-Rugby-Spieler Thom Evans hinter der Kamera, mit dem sie seit 2019 liiert ist.