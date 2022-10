Nach dem Verlust ihrer Mutter im August kann sich Nina Hagen jetzt über Familienzuwachs freuen. Mit 67 Jahren ist sie zum ersten Mal Großmutter geworden. Zudem steht in Kürze ein neues Album der 80er-Jahre-Punk-Ikone an.

Über Langeweile kann sich Nina Hagen aktuell nicht beklagen. Derzeit steht ein neues Album der Sängerin in den Startlöchern, das Anfang Dezember in die Läden kommen soll. Auf "Unity" wird Hagen zwölf frische Songs präsentieren. Dabei treffe "Western Twang auf spacige Synthie-Flächen und Rock-Pop auf Dub und sexy Slow Funk", verspricht die zugehörige Pressemitteilung. Vorab zu hören gibt es bereits die Single "16 Tons".

Aktuell dürfte bei der 67-Jährigen allerdings etwas anderes im Fokus stehen, nämlich die Familie. Wie jetzt bekannt wird, hat Hagens 32-jähriger Sohn Otis sie soeben zur Großmutter gemacht. Otis und seine Freundin Yolanda sind zum ersten Mal Eltern geworden, wie Nina Hagen der "Bild"-Zeitung gegenüber bestätigte. "Hurra, ich bin Großmama! Ich freue mich von ganzem Herzen über die Ankunft von unserem neuen Familienmitglied", zitiert das Blatt die legendäre Musikerin.

Freudige Nachricht folgt auf traurige

Die Nachricht über die Ankunft des Nachwuchses, dessen Name oder Geschlecht bislang unter Verschluss gehalten wird, kommt nur wenige Wochen nach jener über den Tod von Eva-Maria Hagen, Nina Hagens Mutter. Die bekannte Schauspielerin, einst als "Brigitte Bardot der DDR" gefeiert, starb am 16. August im Alter von 87 Jahren. "Wir trauern voller Sehnsucht, in Liebe und Dankbarkeit. Nina, Cosma und Otis Hagen - sowie alle ihre Freunde, Freundinnen, Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen", hieß es unter anderem in der Meldung, die das Management im Auftrag der Familie seinerzeit verbreitete.

Otis ist Nina Hagens einziger Sohn und stammt aus einer kurzen Beziehung der Sängerin mit dem Franzosen Franck Chevalier. Zudem hat sie mit der heute 41-jährigen Cosma Shiva Hagen noch eine Tochter. Deren Vater ist der niederländische Gitarrist Ferdinand Karmelk, der allerdings bereits 1988 verstarb.