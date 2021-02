Dass sie ihren Freund Carter Reum früher oder später heiraten würde, war Paris Hilton schon lange klar. Immerhin redet das Paar immer wieder darüber und plant sogar gemeinsamen Nachwuchs. Nun, an ihrem 40. Geburtstag, macht das ehemalige It-Girl die Verlobung offiziell.

Überraschend ist ihre Ankündigung nicht, doch zumindest ist es nun offiziell: Paris Hilton und Carter Reum haben sich verlobt. Das teilte das einstige It-Girl, das heute seinen 40. Geburtstag feiert, bei Instagram mit. In einem Post richtet sie zu einem aus zwei Bildern bestehenden Clip liebevolle Worte an ihren zukünftigen Ehemann.

"Wenn du deinen Seelenverwandten findest, weißt du es nicht nur. Du fühlst es", schreibt Hilton. "Meine Liebe und ich sind seit unserem ersten Date zusammen, und zu meinem Geburtstag arrangierte er eine besondere Reise ins tropische Paradies." Als das Paar am Strand entlang zum Abendessen gegangen sei, habe Reum sie zu einer mit Blumen geschmückten Cabana - eine kleine Hütte - geführt und sei vor sie auf die Knie gefallen.

"Ich sagte ja, ja für immer", schreibt das Geburtstagskind weiter. "Es gibt niemanden, mit dem ich lieber für immer zusammen bin. Auf die Liebe - die ewige Art", beendet sie den Post. Für mehr Fotos des besonderen Tages verweist sie auf ihre gleichnamige Homepage.

"Traummann" in Reum gefunden

Dass Reum der Mann fürs Leben ist, ist Hilton schon länger klar. Ende Januar verriet sie im Podcast "The Trend Reporter", dass sie bereits den ersten gemeinsamen Nachwuchs planen. Dafür habe sie mit künstlicher Befruchtung - auch In-vitro-Fertilisation (IVF) genannt - begonnen. So könne das Paar sicherstellen, dass sie "Zwillinge haben kann, einen Jungen und ein Mädchen", so die Urgroßtochter des Hotelmagnaten Conrad Hilton.

Im Anschluss an die Zwillinge wünsche sie sich noch mehr Kinder - natürlich auch mit Reum. "Es zusammen mit einem Partner zu tun, der mich so unterstützt und bei dem ich mich immer wie eine Prinzessin fühle", habe die Sache erträglich gemacht, so Hilton in dem Podcast weiter. In dem 39-jährigen Unternehmer, mit dem sie seit Ende 2019 liiert ist, habe sie ihren "Traummann" gefunden, mit ihm fühle sie definitiv den "Power-Couple-Vibe" und sie sei "zu 100 Prozent" sicher, dass er der Richtige für sie sei.