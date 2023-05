Wie kein anderer versteht es Pedro Pascal, Teil von Serien-Krachern zu sein. Gerade macht er etwa mit "The Last of Us" von sich reden. Von seiner Darstellung in "Game of Thrones" waren manche Zuschauer sogar so beeindruckt, dass sie eine blutige Szene mit ihm nachstellen wollten. Nicht ohne Folgen.

Der Schauspieler Pedro Pascal ist mit "The Last of Us" und "The Mandalorian" in absoluten Hit-Serien vertreten. Das ist nichts Neues für den US-Schauspieler, der in Santiago de Chile geboren wurde. Denn neben dem Netflix-Kracher "Narcos" steht auch eine Rolle in "Game of Thrones" in seiner Vita, kein Wunder also, dass Fans Selfies mit dem 48-Jährigen nachjagen.

Bei einer kürzlich vom Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" veröffentlichten Interviewrunde mit seinen Schauspielkollegen Jeff Bridges, Kieran Culkin, Damson Idris, Michael Imperioli und Evan Peters, ging es deshalb auch um interessante Begegnungen mit Zuschauern. Pascal erinnerte sich dabei an seine Zeit als Oberyn Martell bei "Game of Thrones", in der "die Leute super gern Selfies mit dem Daumen in meinen Augen gemacht haben".

Neben der Roten Hochzeit und der "Hodor"-Szene ist das tödliche Duell zwischen dem von Pascal gespielten Oberyn Martell und Gregor "Der Berg" Clegane (Hafþór Júlíus Björnsson) einer der Höhepunkte der Fantasy-Serie mit insgesamt acht Staffeln. Darin schafft es der flinke Speer-Kämpfer Martell fast, seinen riesigen Widersacher in Episode acht auszuschalten. Der gewinnt aber doch noch die Überhand und drückt ihm brutal die Augen mit seinen Daumen aus, bis sein Kopf zerplatzt. Diese Szene wurde nicht nur zum Meme, sondern, wie jetzt Pascal erklärt, auch zu einem beliebten Fotomotiv zum Nachstellen.

Der Schauspieler ließ dies zunächst auch gern mit sich machen, wie er sagt. "Zuerst war ich so glücklich über den Erfolg der Figur in der Serie, dass ich sie einfach hebe machen lassen", sagte Pascal in der Interviewrunde. "Aber dann erinnere ich mich, dass ich mir eine kleine Augeninfektion zugezogen habe."

Kieran Culkin, der gerade in der letzten Staffel der HBO-Serie "Succession" zu sehen ist, kommentierte die Fan-Liebe mit unangenehmen Folgen kurz, aber prägnant: "Wow, da hast du viel Vertrauen bewiesen". Nur zu hoffen, dass Pascal jetzt nicht jeden Fan wie Baby Yoda ("The Mandalorian") mit einem Arm hochheben soll. Auch das könnte schiefgehen.