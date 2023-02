Hip-Hop-Künstler Pharrell Williams ist als Unternehmer schon seit vielen Jahren in der Modebranche tätig. Das französische Luxusunternehmen Louis Vuitton engagiert den 49-Jährigen jetzt als neuen Kreativdirektor. Er folgt damit auf den 2021 verstorbenen Stardesigner Virgil Abloh.

Das französische Luxusunternehmen Louis Vuitton hat den Hip-Hop-Künstler und Designer Pharrell Williams zum neuen Kreativdirektor für Männermode ernannt. Der 49-Jährige habe sich "in den vergangenen 20 Jahren als universelle kulturelle Ikone" etabliert, erklärte Louis Vuitton. Das Unternehmen äußerte sich "hocherfreut" über die Personalie. Williams' erste Kollektion soll im Juni auf der Pariser Fashion Week vorgestellt werden.

Pharrell Williams ist ein Pop-Superstar mit 13 Grammy- und zwei Oscar-Nominierungen. Seit Jahren sitzt er bei Modenschauen auf der ganzen Welt in der ersten Reihe. Louis Vuittons Geschäfte laufen seit der Pandemie sehr gut. Das Unternehmen ist inzwischen mehr als 20 Milliarden Dollar wert. Bernard Arnault, Besitzer des Mutterunternehmens LVMH, ist auch dank der Luxusmarke zum reichsten Mann der Welt geworden.

Williams wurde in den 1990er Jahren mit der Hip-Hop-Gruppe The Neptunes bekannt. Im Jahr 2008 entwarf er bereits Schmuck und Sonnenbrillen für Louis Vuitton. Die Marke und der Musiker kennen sich bereits seit Längerem. Eine Zusammenarbeit gab es bereits 2004 und 2008. "Seine kreative Vision, die über die Mode hinaus geht, wird Louis Vuitton zweifelsohne in ein neues, sehr aufregendes Kapitel führen", sagte Louis-Vuitton-Chef Pietro Beccari über den neuen Designer.

Williams folgt auf Stardesigner Virgil Abloh, der im November 2021 im Alter von 41 Jahren überraschend gestorben war. Louis Vuitton hatte Abloh im März 2018 zum Kreativchef der Männersparte gemacht. Nach Ablohs Tod schrieb Williams auf Instagram: "Mein Herz ist gebrochen. Virgil, du warst ein liebenswürdiges, großzügiges, kreatives Genie."