Sängerin Pink lässt ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Doch diese Botschaft ist sogar für den Popstar äußerst privat. So veröffentlicht Pink ein Bild ihres Vaters im Krankenhaus. Er leidet nicht nur an Prostatakrebs, sondern muss sich nach einem Unfall auch operieren lassen.

Das Leben von Sängerin Pink ist in diesen Tagen alles andere als unbeschwert. So durchlief Alecia Beth Moore, wie die US-Amerikanerin mit bürgerlichem Namen heißt, mit ihrer Familie soeben erst eine Covid-19 Erkrankung. Und nun muss sich die 40-Jährige auch noch Sorgen um ihren Vater Jim Moore machen.

Ihr Vater habe Krebs, offenbart Pink in einem Instagram-Post. Jüngst habe er die zweite Runde Chemotherapie wegen Prostatakrebs hinter sich gebracht, schreibt sie zu einem Foto, auf dem ihr Vater in einem Krankenhausbett zu sehen ist. Doch das sei nicht alles, was ihm zu schaffen mache. Beim Sturz von einer Leiter habe sich der Vietnamkriegsveteran auch noch den Rücken gebrochen. Seither könne er nicht mehr laufen und müsse nun operiert werden, erläutert die Sängerin.

Er lächelt und macht Witze

Auf dem Schnappschuss aus der Klinik strahlt Jim Moore dennoch über das ganze Gesicht in die Kamera, während er die Hand seiner Lebensgefährtin hält. Ihr Vater sei "verängstigt und habe Schmerzen", so Pink. Doch anstatt sein Leid zu klagen, "lächelt er und macht Witze. Damit sich alle anderen besser fühlen", erklärt sie voller Bewunderung.

Zehn Stunden später sei er bereits wieder zu Scherzen aufgelegt und spreche über Napalm, Scharfschützen, Viren und Blutpfützen, zeigt sich die Sängerin erleichtert. "Oh, Dad. Wie unglaublich es ist, dich durch die Hölle pfeifen zu sehen", fügt sie hinzu.

Pink scheint ein sehr inniges Verhältnis zu ihrem Vater zu pflegen. Dafür spricht auch, dass sie 2006 sogar beruflich mit ihm gemeinsame Sache machte. Für das Album "I'm Not Dead" spielte sie gemeinsam mit Jim Moore den von ihm geschriebenen Song "I Have Seen The Rain" ein.