In "Kevin - Allein zu Haus" mimt er 1990 den fiesen Bruder des von Macaulay Culkin dargestellten Titelhelden. Auch im realen Leben scheint sich Devin Ratray gern mal etwas weniger feinfühlig auseinanderzusetzen. So ruft er nun die Polizei auf den Plan.

Schauspieler Devin Ratray, einst bekannt geworden als Kinderstar in "Kevin - Allein zu Haus", hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 44-Jährige habe sich mit seiner Freundin in einem Hotel in Oklahoma City so lautstark gestritten, dass die Ordnungskräfte angerückt seien, berichtet das US-amerikanische Promiportal "TMZ". Zu körperlicher Gewalt soll es aber nicht gekommen sein.

Zwischen dem Schauspieler und seiner namentlich nicht genannten Freundin sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, erklärte demnach ein Sprecher Ratrays. Was der Auslöser für den Konflikt war, wollte er jedoch nicht verraten. Das streitende Paar habe die restliche Nacht nicht zusammen verbracht. Die Freundin habe ein eigenes Zimmer bezogen. Festgenommen wurde laut "TMZ"-Quellen niemand.

Groß im doppelten Sinn

Devin Ratray spielte in "Kevin - Allein zu Haus" (1990) und "Kevin - Allein in New York" (1992) Buzz McCallister, den fiesen großen Bruder des von Macaulay Culkin dargestellten Titelhelden. Groß kann man dabei auch in einem anderen Sinne verstehen. Ratray hatte 1990 als 13-Jähriger bereits die Körpermaße eines Erwachsenen. Heute misst er immerhin 1,86 Meter.

Schon 1986, im Alter von neun Jahren, hatte Ratray als Kinderdarsteller sein Filmdebüt in "Grenzenloses Leid einer Mutter" gegeben. Im Gegensatz zum heute 41-jährigen Macaulay Culkin wirkte er auch nach den "Kevin"-Filmen noch kontinuierlich als Schauspieler in Filmen wie etwa "Nebraska" (2013) oder Serien wie "The Tick" (2016 bis 2019) mit. Im "Kevin"-Reboot "Nicht schon wieder allein zu Haus", das Anfang November beim Streamingdienst Disney+ Premiere feierte, schlüpfte Ratray wieder in die Rolle des Buzz McCallister, der als Erwachsener Polizist geworden ist.