Endlich fünf: Prinz George grinst auf Geburtstagsfoto

Mit fünf ist Prinz George offenbar bester Laune. So sieht es jedenfalls auf dem Foto aus, das die britischen Royals zu seinem Ehrentag veröffentlichen.

Mit einem neuen Foto haben Prinz William und seine Frau Catherine ihrem Erstgeborenen, Prinz George, zum 5. Geburtstag gratuliert. Auf dem Bild grinst George breit in die Kamera. Die Aufnahme, die auf dem Instagram-Account des Kensington-Palastes veröffentlicht wurde, entstand offenbar im Anschluss an die Taufe von Prinz Louis.

Denn George trägt das gleiche Hemd wie an diesem Tag. Außerdem gaben die Royals als Fotografen Matt Porteus an, der auch die offiziellen Tauffotos gemacht hatte. Britische Medien mutmaßen, dass George vor einer Wand von Clarence House, dem Wohnsitz seines Großvaters Prinz Charles steht.

George Alexander Louis kam am 22. Juli 2013 im St. Mary's Hospital in London zur Welt. Zwei Jahre später wurde seine Schwester Charlotte geboren und in diesem Jahr der bisher jüngste Familienzuwachs Louis.

Den Geburtstag ihres Ältesten verbringt die Familie offenbar auf der Karibik-Insel Mustique. Es ist der erste gemeinsame Urlaub der fünfköpfigen Familie. Mit dabei sind der britischen "Sun" zufolge auch die Großeltern Carole und Michael Middleton, Kates Schwester Pippa und ihr Ehemann James Matthews.

Pünktlich zum 22. Juli erschien zu Georges Ehren eine neue Fünf-Pfund-Gedenkmünze, sie zeigt den heiligen Georg im Kampf mit einem Drachen. Schon zu Georges Taufe vor knapp fünf Jahren gab es eine Prinz-George-Sammlermünze.

Quelle: n-tv.de