Die Nähe des Prinzen in Düsseldorf wird in Köln besser verschwiegen.

Die Invictus Games sind Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten. Zum ersten Mal findet die von Prinz Harry ins Leben gerufene Veranstaltung in Deutschland statt. Sich bewegt begrüßt er bei der Eröffnung in Düsseldorf vor allem die Teammitglieder der Ukraine.

Der britische Prinz Harry hat am Abend in Düsseldorf die Invictus Games eröffnet und die Athletinnen und Athleten aus 21 Nationen in Düsseldorf willkommen geheißen. "Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu den Invictus Games 2023 hier in Düsseldorf", sagte der 38-Jährige auf Deutsch und fügte hinzu: "Ich bin ein Düsseldorfer."

Die Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten seien ein bewegendes Ereignis, sagte Harry. Im Mittelpunkt stünden Respekt und Wertschätzung. "Schaut euch eure Uniform an", sagte er. "Das mag nicht mehr ein Camouflageanzug sein, aber ihr habt wieder eine Flagge auf eurer Schulter oder eurer Brust. Ihr und eure Familien - ihr seid wieder Teil eines Teams."

Mit sichtlicher Bewegung begrüßte Harry auch die Teammitglieder der Ukraine und rühmte sie für ihren besonderen Mut und ihre Unerschütterlichkeit. Die Spiele dienten auch dem Zweck, eigene Unsicherheiten zu überwinden, sagte Harry. "Du könntest die Person sein, die für eine andere Person das inspirierende Vorbild ist", sagte der Prinz. Jetzt gelte es, sich ganz auf die Spiele einzulassen: "Seid ihr bereit?"

Am Nachmittag hatte sich Harry bereits im Düsseldorfer Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Als Gründer des Wettkampfs für kriegsversehrte Soldaten begleitet der Prinz, der selbst als Soldat in Afghanistan im Einsatz war, die Spiele in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt bis zu ihrem Abschluss am Samstag kommender Woche.

Wettbewerb für Versehrte

Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nahm an der Eröffnungszeremonie in Düsseldorf teil - und rief dort dazu auf, die Ukraine auch in Zukunft zu unterstützen. "Wir dürfen niemals aufhören, die Ukraine zu unterstützen, solange es auch dauert", sagte Pistorius unter dem Beifall von 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena. Die Athletinnen und Athleten der Invictus Games seien beeindruckende Vorbilder. "Ihr seid der Beweis dafür, dass es immer einen Weg nach vorn gibt." Sie zeigten auch, dass verletzte Soldatinnen und Soldaten nicht allein gelassen würden.

Die Invictus Games sind ein 2014 von Harry ins Leben gerufener Sportwettbewerb für Kriegsversehrte, der in der Regel alle zwei Jahre stattfindet. Der Wettbewerb wird erstmals in Deutschland ausgetragen. Mehr als 500 verwundete, verletzte und kranke Soldaten sowie Veteranen aus 21 Nationen treten in Düsseldorf in zehn Sportarten gegeneinander an. Rund die Hälfte der Wettkämpfer leidet primär unter psychischen Schäden.