Die Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie ist Mutter eines Jungen geworden. Das teilte der Buckingham-Palast in London mit. Die 30-jährige Mutter und das Baby seien beide wohlauf, hieß es in der Mitteilung weiter. Der 35-jährige Vater Jack Brooksbank sei bei der Geburt im Portland Hospital in London am Dienstagmorgen dabei gewesen. Es ist das erste Kind des Paares.

Königin Elizabeth (94), ihr Mann Prinz Philip (99) sowie die Eltern Eugenies, Sarah Ferguson (61) und Prinz Andrew (60), seien "hoch erfreut", hieß es weiter. Wie der Junge heißen soll und ob er einen royalen Titel erhält, ist bisher nicht bekannt. Er ist bereits der neunte Urenkel der Queen.