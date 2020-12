Offener Brief an alle

Offener Brief an alle Promis rufen zum "Veganuary" auf

Die 2014 gestartete Kampagne "Veganuary" wächst von Jahr zu Jahr. Auch 2021 sind Menschen weltweit wieder dazu aufgerufen, sich einen Monat lang vegan zu ernähren. Promis wie Paul McCartney und Bryan Adams unterstützen die Aktion zum Wohle der Erde.

Zum ersten Mal fand der in Großbritannien gestartete "Veganuary" im Jahr 2014 statt, seither wächst die Kampagne von Jahr zu Jahr. 2020 nahmen bereits Menschen aus 192 Ländern an daran teil, darunter auch Rocklegenden wie Brian May und Meat Loaf. Für 2021 möchten die Verantwortlichen der gemeinnützigen Organisation weltweit 500.000 Anmeldungen verzeichnen können, und dafür erhalten sie nun erneut Unterstützung von allerlei Prominenten.

"Veganuary" bezeichnet eine vegane Ernährung im gesamten Januar. Dazu rufen jetzt insgesamt 100 Persönlichkeiten aus den Bereichen Film, Musik, Wissenschaft, Politik und Sport sowie NGOs und Unternehmen in einem Offenen Brief auf. Dazu gehören unter anderem die Comedians Ricky Gervais, Kaya Yanar und John Bishop, Musiker wie Paul McCartney, Bryan Adams und Chrissie Hynde, die berühmte Verhaltensforscherin Jane Goodall und Umweltschützer Chris Packham. Auch die Schauspielerinnen Alicia Silverstone, Bella Ramsey, Anne Menden und Evanna Lynch sind dabei, sowie ProVeg International, Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt sowie Greenpeace UK.

Der Brief stellt den Zusammenhang zwischen dem Klimawandel, dem Risiko globaler Pandemien und dem Konsum tierischer Produkte in den Mittelpunkt. Aber er soll auch Hoffnung für eine bessere Zukunft bieten und seine Leser dazu ermutigen, mit einer positiven Einstellung und Entschlossenheit ins Jahr 2021 zu starten - und "alles in unserer Macht Stehende zu tun, um unseren Planeten, seine wilde Natur und die Gesundheit und das Wohlergehen aller seiner Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir unsere Ernährung umstellen."

"2020 als Weckruf verstehen"

"Das Jahr 2020 muss als dringender Weckruf für uns alle verstanden werden. Unser gemeinsamer Appell ist eine Botschaft der Hoffnung: Wir können den Planeten schützen und zukünftige Pandemien verhindern, wenn wir unsere Ernährung ändern. Aber wir müssen jetzt handeln", so Ria Rehberg, Geschäftsführerin von "Veganuary".

"Den Planeten zu zerstören, tut keinem von uns gut, wie die Coronavirus-Pandemie nur allzu deutlich zeigt", so Umweltschützer Packham. "Aber wir können daraus stärker und weiser hervorgehen, mit einem erneuerten Engagement für den Schutz der Umwelt, ihrer Bewohner und unserer eigenen Zukunft. Vegan zu sein ist eine großartige Möglichkeit, die natürliche Welt zu unterstützen und nachhaltig zu leben."

Der Brief endet mit einem konkreten Aufruf: "Heute rufen wir dazu auf, den Schritt in eine bessere Zukunft mitzugehen und mit 'Veganuary' einen Monat lang eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, die friedlicher, nachhaltiger und gesünder ist - für uns alle!"

Wer sich unter Veganuary.com/Mitmachen registriert, erhält kostenfrei eine 31-tägige E-Mail-Serie mit Ernährungsplänen, Rezepten, Einkaufstipps, Hinweisen zur optimalen Nährstoffversorgung und Empfehlungen zum Essen unterwegs. Und nicht selten bleiben diejenigen, die mitmachen, dem Veganismus auch über den Januar hinaus treu.