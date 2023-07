"Not My King"

"Not My King" Proteste bei Charles-Krönung in Schottland

Schon bei seiner Krönung in London musste Charles III. auch mit Protesten gegen das Königshaus leben. Nun, da er in Schottland ebenfalls die Insignien seiner Macht entgegennimmt, ähneln sich die Ereignisse. So mischen sich in den Jubel auch Buhrufe.

Nach der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla am 6. Mai in London wird der britische Monarch in Schottland noch einmal in kleinerem Rahmen gekrönt. Im Vorfeld des Gottesdienstes, bei dem Charles die schottischen Kronjuwelen überreicht werden, kam es auch zu Protesten von Gegnerinnen und Gegnern der Monarchie.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten positionierten sich unter anderem entlang der Royal Mile genannten Paradestrecke in Edinburgh. Es kam zu lauten "Not My King"-Rufen ("Nicht mein König"). Auch entsprechende Banner waren zu sehen. Unterstützerinnen und Unterstützer der Royals sollen jedoch lauthals dagegen gehalten haben, wie etwa die "Daily Mail" berichtet.

Gegen 15.00 Uhr deutscher Zeit machten sich der König und die Königin - vorbei an zahlreichen Schaulustigen und Fans - vom Holyroodhouse Palast auf zur St. Giles-Kathedrale, in der ein Gottesdienst stattfinden sollte. Auch Charles' ältester Sohn Prinz William und dessen Ehefrau, Prinzessin Kate, nahmen in einem weiteren Wagen Platz. Wenige Minuten später waren bei Ankunft des Königs und seiner Gemahlin vor der Kathedrale ebenfalls Jubel, aber auch "Not My King"- und Buhrufe zu vernehmen.

Charles sollten während des Gottesdienstes die schottischen Kronjuwelen, die "Honours of Scotland", überreicht werden. Die Königsinsignien bestehen aus Krone, Zepter und Schwert.

Bei den Feierlichkeiten wird ein neues Schwert zum Einsatz kommen, das "The Elizabeth Sword". Es wurde für den Anlass in Auftrag gegeben und nach der verstorbenen Queen Elizabeth II. benannt. Ein vorhandenes Schwert aus dem 16. Jahrhundert, das Teil der Sammlung ist, sei mittlerweile zu zerbrechlich, berichtete die BBC.