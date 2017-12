Unterhaltung

Fotografin blutig getreten: Queens-Of-The-Stone-Age-Sänger sagt Sorry

Da müssen bei Josh Homme wirklich alle Sicherungen durchgebrannt sein. Bei einem Auftritt seiner Band Queens Of The Stone Age tritt er unvermittelt und ohne jeden Grund eine vor der Bühne stehende Fotografin ins Gesicht. Erklären kann er sich das offenbar selbst nicht.

Nun gut, wer auf ein Rockkonzert geht, muss schon mal damit rechnen, von der Bühne aus nass gespritzt zu werden oder den Sänger beim Stagediving auffangen zu müssen. Doch von den Musikern willentlich angegriffen und verletzt zu werden, erwartet wohl keiner im Publikum - egal, ob er als Fan für die Show bezahlt hat oder etwa als Fotograf dort seine Arbeit verrichtet.

Genau dies ist nun jedoch einer Fotografin widerfahren - bei einem Konzert der Rockgruppe Queens Of The Stone Age in Los Angeles. Die Frau namens Chelsea Lauren machte am vordersten Bühnenrand Aufnahmen von der Gruppe, als Sänger Josh Homme inmitten eines Songs auf sie zugeht und gegen ihre auf Gesichtshöhe befindliche Kamera tritt. Der Vorfall wurde von einem anderen Besucher des Konzerts zufällig auch gefilmt. Lauren veröffentlichte das Video bei Instagram mit dem Kommentar: "Danke an Josh Homme von den Queens Of The Stone Age. Ich muss meine Nacht jetzt in der Notaufnahme verbringen. Im Ernst, wer macht sowas?"

Kein Versehen - Absicht

Lauren wurde mit Schrammen im Gesicht und einem schmerzenden Nacken aus dem Krankenhaus entlassen. In einem längeren Instagram-Post betont sie, es habe sich bei dem Vorfall um kein Versehen gehandelt. Homme habe sie direkt angeblickt und zugetreten. "Ich hielt mich auf, wo es mir erlaubt war, ich habe gegen keine Auflagen verstoßen. Ich habe nur versucht, meinen Job zu machen", stellt Lauren zudem fest. "Ich mache dafür niemanden verantwortlich außer Josh persönlich", erklärt sie.

Auch dem Sänger ist mittlerweile aufgegangen, welchen - im wahrsten Sinne des Wortes - Fehltritt er sich da geleistet hat. Zunächst schrieb er eine Entschuldigung bei Twitter. Er sei in seinen Auftritt versunken gewesen, als er gegen einige Gegenstände auf der Bühne getreten habe, erklärt Homme in dem Tweet. Erst im Nachhinein habe er erfahren, dass er auch gegen Laurens Kamera getreten habe. "Das war nicht meine Absicht und es tut mir sehr leid. Ich würde niemals jemanden, der bei einer unserer Shows arbeitet oder sie besucht, absichtlich schädigen. Ich hoffe, Chelsea akzeptiert meine aufrichtige Entschuldigung."

"Totaler Idiot"

Dass der Tritt so völlig unabsichtlich erfolgte, wollten dem Sänger angesichts der Schilderungen des Opfers und der Videoaufnahmen dann aber doch nicht alle glauben. Homme legte in einem Video später nach. Darin räumt er ein, er sei ein "totaler Idiot" gewesen. "Ich habe keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für das, was ich getan habe. Es tut mir wirklich leid und ich hoffe, dir geht es gut", sagt Homme. Er habe viele Fehler in seinem Leben gemacht, einer davon sei ihm nun bei diesem Konzert unterlaufen, erklärt der Musiker, der sich auch bei seinen Bandkollegen und seiner Familie entschuldigt. "Ich glaube, ich muss ein paar Dingen auf den Grund gehen", offenbart der Sänger, die Probleme anscheinend bei sich selbst suchen zu wollen.

Josh Homme gründete die Queens Of The Stone 1996, nachdem sich seine vorherige Band Kyuss aufgelöst hatte. Mittlerweile gehört die Gruppe zu den erfolgreichsten Alternative-Rockbands. Ihr jüngstes Album "Villains" stieg Ende August bis auf Platz zwei der deutschen Charts.

Quelle: n-tv.de