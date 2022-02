Mit Ulla Kock am Brink gibt es bald ein Wiedersehen bei RTL.

Nach "7 Tage, 7 Köpfe" bringt RTL nun noch eine eigentlich ad acta gelegte Kultsendung zurück ins TV. Die bis 2000 erfolgreich gelaufene "100.000 Mark Show" soll den aktuellen Retro-Trend fortsetzen. Auch die damalige Moderatorin ist dabei.

Der Retro-Trend im deutschen Fernsehen setzt sich fort: RTL hat eine "Wiederauferstehung" der "100.000 Mark Show" mit Moderatorin Ulla Kock am Brink angekündigt. RTL-Geschäftsführer Henning Tewes ließ die Pläne in einem Interview des Branchendienstes "DWDL" durchblicken.

"Mit der Wiederauferstehung des legendären RTL-Klassikers 'Die 100.000 Mark Show', damals wie heute mit Kultmoderatorin Ulla Kock am Brink, geben wir dem Retro-Trend bei RTL noch mehr Platz", erklärte er.

Quoten-Hit in den 90ern

Die Spielshow, die aus vielen actionreichen Spielen bestand, war in den 1990er-Jahren ein Quoten-Hit auf RTL gewesen. Im Finale galt es, einen Safe zu öffnen, um an den Hauptpreis von 100.000 Mark - damals eine immense Gewinnsumme für eine Gameshow - zu gelangen. Die meisten Folgen moderierte Ulla Kock am Brink, 1998 übernahm Moderator Franklin - eigentlich Frank Schmidt - die Sendung. Im Jahr 2000 wurde sie vorerst eingestellt.

Zuletzt sind im deutschen Fernsehen mehrere Show-Klassiker wiederbelebt worden - darunter "Geh aufs Ganze" (Sat.1), "TV total" (ProSieben) und "7 Tage, 7 Köpfe" (RTL). Ebenfalls zurückkommen soll die RTL-Gameshow "Der Preis ist heiß" mit Moderator Harry Wijnvoord. Auch das bestätigte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes bei "DWDL".