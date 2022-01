Comedy-Shows gibt es mittlerweile viele im Fernsehen. Doch einen Kultstatus wie diese haben nur wenige erlangt: "7 Tage, 7 Köpfe". Nach über 15 Jahren feiert das Format nun sein Comeback. Und wer es moderiert, steht auch schon fest.

RTL hat die Rückkehr einer Kultshow angekündigt: Am 3. Februar um 22.15 Uhr werde "7 Tage, 7 Köpfe" (auch auf RTL+ abrufbar) neu aufgelegt, teilte der Sender mit. Als Moderator ist Guido Cantz dabei, der damit den langjährigen Star der Sendung, Jochen Busse, beerbt.

Cantz erklärte zu der Show: "Nach zwölf Jahren 'Verstehen Sie Spaß?' freue ich mich mit '7 Tage, 7 Köpfe' auf den nächsten Fernsehklassiker. Die Moderation einer wochenaktuellen Comedy-Show steht schon lange auf meiner Bucket List. Bei RTL habe ich damals meinen ersten großen TV-Vertrag unterschrieben. Es ist schön, wieder nach Hause zu kommen!"

"7 Tage, 7 Köpfe" lief fast zehn Jahre lang bei RTL, 2005 verabschiedete sich die Comedy-Show vorerst. Den Startschuss hatte 1996 Rudi Carrell gegeben. Damals saßen neben Jochen Busse, Gaby Köster und Carrell Kritiker Dr. Hellmuth Karasek, Komiker Karl Dall, TV-Moderatorin Milena Preradovic und Talkerin Bärbel Schäfer am TV-Tisch. Mike Krüger stieß in der ersten Staffel hinzu. Kalle Pohl und Bernd Stelter nahmen ihre Stammplätze 1997 ein, Oliver Welke löste Rudi Carrell Ende 2002 in der Runde ab.

Vom Karneval zum TV

In den rund 300 Sendungen waren zudem über 70 prominente Gäste dabei, unter anderem Atze Schröder, Rüdiger Hoffmann, Michael Mittermeier, Dieter Nuhr, Piet Klocke oder Stefan Raab.

Der 50-jährige Guido Cantz verdiente sich einst seine ersten Sporen als Bütten-Redner im Karneval. Seit der Jahrtausendwende hat er an zahlreichen TV-Formaten teilgenommen oder diese moderiert, darunter die Rateshow "Genial daneben" und die Gameshow "Deal or No Deal" bei Sat.1 oder aber "Die Montagsmaler" beim Südwestrundfunk (SWR).

2010 übernahm Cantz die Moderation des ARD-TV-Klassikers "Verstehen Sie Spaß?". Ende des vergangenen Jahres gab er diese jedoch ab. Seine Nachfolgerin ist Barbara Schöneberger.