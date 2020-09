Schauspieler Raúl Richter ist mit seiner Freundin im Urlaub in Griechenland. Statt der üblichen Strandbilder nimmt der ehemalige GZSZ-Darsteller seine Fans allerdings lieber mit unter die Dusche. Ein Schwarz-Weiß-Foto sorgt jetzt für jede Menge Diskussionsstoff.

So hat die Öffentlichkeit Raúl Richter bislang noch nie gesehen. Der Schauspieler präsentiert sich jetzt ganz sexy auf Instagram, und dabei ist er nicht allein. Der 33-Jährige hat ein Foto von sich und seiner Freundin hochgeladen, auf dem die beiden eng umschlungen im Urlaub unter der Dusche stehen. Plant der ehemalige Darsteller bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) womöglich einen Imagewechsel?

Naturgemäß nackt stehen sie da, Raúl Richter und die 24-jährige Vanessa Schmitt. Die Influencerin hat die Arme um den Hals ihres Liebsten geschlungen, er seine Hand auf ihren Po gelegt, während sie ein Bein um seine Hüfte schlingt. Innig küssen sich die zwei. Dazu schreibt Richter eindeutig zweideutig: "Ich glaube, hier muss ich jemanden festnehmen." Damit bezieht er sich offenbar auf seine aktuelle Rolle als Polizist Nick Brandt in der Krimireihe "Notruf Hafenkante". Zudem markiert er die griechische Insel Kreta als Ort des Geschehens, dort macht das Paar offenbar gerade Urlaub.

"Ein bisschen zu intim"

Bei den Fans des diesjährigen Dschungelcamp-Teilnehmers kommt diese intime Darstellung trotz aller Ästhetik nicht nur gut an. "Ist das nicht eher was fürs private Fotoalbum?", fragt eine Userin. "Ein bisschen zu intim", meint eine Followerin, und eine weitere möchte wissen: "Wollt ihr jetzt in die Pornobranche?" Andere, darunter GZSZ-Kollege Jörg Schlönvoigt, loben das Paar dagegen für den sexy Schnappschuss, bei dem offen bleibt, wie er entstanden ist. Vermutlich aber haben die zwei den Selbstauslöser der Handykamera dafür bemüht.

Raúl Richter und die Ex-Freundin von Model Nico Schwanz sind seit Herbst 2018 ein Paar. Schmitts Mutter habe ihn aus dem Fernsehen gekannt, verriet Richter im Januar seinen Dschungel-Mitbewohnern. "Schau mal der, der ist doch ein Schnuckeliger", habe sie über ihn zu ihrer Tochter gesagt. Elena Miras wollte wissen, ob Kinder für die zwei bereits ein Thema seien. In einem späteren Interview mit RTL erklärte Schmitt aber, dass sie erstmal ihre Unabhängigkeit genießen wolle.