Dass die Liebe einem den Kopf verdrehen kann, weiß jeder. Wie sich das womöglich praktisch auswirkt, demonstrieren nun Robert Lewandowski und seine Frau Anna. Stellt sich nur die Frage: Ist das noch Kuscheln oder schon Sport?

Robert Lewandowski und seine Ehefrau Anna sind ein sportliches Traumpaar. Nun teilte die 32-jährige Ex-Karatesportlerin einen romantischen Schnappschuss. Auf Instagram postete sie ein besonderes Kussfoto von sich und ihrem Mann, auf dem sie ihre sportliche Beweglichkeit demonstriert.

Zu dem Post schrieb die 32-Jährige: "Heute Acroyoga mit meinem Ehemann." Auf dem Foto sitzt FC-Bayern-Star Lewandowski am Strand, während sich seine Frau kopfüber an seinen Schultern abstützt und ihm einen Schmatzer verpasst.

Offenbar macht das Ehepaar häufig zusammen Sport und übt fleißig einige Yogapositionen. So veröffentlichte der Fußball-Profi mit dem Kommentar "Morgendliches Acroyoga" ebenfalls ein Bild mit seiner Frau in artistischer Pose. Auf ihm hält er seine Anna mit gestreckten Armen und Beinen in der Luft.

Anna Lewandowska gewann als Karateka mehrere Titel bei Europa- und Weltmeisterschaften. Mittlerweile hat sie ihre Sportkarriere an den Nagel gehängt. Mit Robert Lewandowski ist sie seit 2013 verheiratet. Zusammen sind sie Eltern von zwei Töchtern: Klara und Laura Lewandowska.

Die Fotos entstanden offenbar in Spanien am Strand. So hatte Lewandowski vor vier Tagen vom selben Küstenabschnitt ein Foto von sich in der Dämmerung gepostet. Dazu schrieb er: "Der spanische Sonnenuntergang und ich … immer noch im Urlaub."

Der Fußballer erholt sich derzeit noch von den Strapazen der Europameisterschaft. Bei dem Turnier hatte der 32-Jährige mit der polnischen Nationalmannschaft allerdings äußerst enttäuschend abgeschnitten. So schied Polen mit nur einem Punkt als Letztplatzierter in der Gruppe E bereits nach der Vorrunde aus. Viele hatten dem Team um Top-Torjäger Lewandowski mehr zugetraut.