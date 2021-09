Für Frauen gebe es kein "Verfallsdatum", bekräftigte Salma Hayek erst vor Kurzem. Und wie zum Beweis präsentiert sie sich der Welt nun in einem hellblauen Badeanzug. Auch der Anlass dafür ist äußerst passend: Die Schauspielerin ist seit Donnerstag 55.

Salma Hayek hat am Donnerstag ihren 55. Geburtstag gefeiert. In einem neuen Instagram-Beitrag, in dem sich der in Mexiko geborene Hollywood-Star im blauen Badeanzug präsentiert, gratuliert Hayek sich selbst. "Alles Gute zum 55. Geburtstag an mich", schreibt Hayek zu dem Bild. Die Schauspielerin freue sich auf "neue Abenteuer" und sei dankbar, wie sie mit dem Hashtag "#grateful" erklärt.

Zahlreiche Fans und Kollegen ließen es sich aber natürlich nicht nehmen, Hayek in den Kommentaren ebenso zu gratulieren. Jason Momoa ließ mehrere Herzchen da und Melanie Griffith wünschte der "wunderschönen Salma" ebenfalls nur das Beste. Auch "Game of Thrones"-Star Richard Madden und Ex-"James Bond"-Darsteller Pierce Brosnan schlossen sich an.

Nicht nur auf dem Bild zeigt sich die Schauspielerin selbstsicher und wunderschön. In einer Ausgabe der Facebook-Talkshow "Red Table Talk" mit Jada Pinkett Smith erklärte Hayek im Juni, dass es kein "Verfallsdatum" für Frauen gebe. Man könne es in jedem Alter allen zeigen, träumen und romantisch sein. Frauen seien "nicht nur hier, um Babys zu bekommen" oder Männer zu "verhätscheln".

Legendäre Szene

Hayek wurde 1966 im mexikanischen Coatzacoalcos geboren. Ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte sie bereits in ihrem Heimatland, ehe sie auch in Hollywood Fuß fasste. Vor allem eine Szene im Splatter-Film "From Dusk Till Dawn" aus dem Jahr 1996 von Regisseur Robert Rodriguez hat sich bei vielen ins Gedächtnis gebrannt. In ihr ließ sie sich als Vampirin während eines Schlangentanzes Schnaps über das Bein laufen.

Abseits der Kinoleinwand ist Hayek seit 2009 mit dem französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault verheiratet. 2007 kam die gemeinsame Tochter der beiden zur Welt.