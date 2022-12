Dass diese Entscheidung Zündstoff bergen würde, war abzusehen: Sat.1 hat angekündigt, die neue Show des umstrittenen Comedian Luke Mockridge auszustrahlen und dafür sogar das Programm zu ändern. Die Reaktionen fallen mitunter harsch aus.

Nach einer längeren Pause wagt sich Entertainer Luke Mockridge wieder zurück ins Rampenlicht. Dabei bekommt er nun auch Starthilfe von Sat.1. Der Sender holt den 33-Jährigen zurück auf die Bildschirme - und ändert dafür sogar den geplanten Ablauf.

Auf Twitter hieß es am Donnerstag: "Kurzfristige Programmänderung. Sat.1 zeigt 'A Way Back to Luckyland', das aktuelle Programm von Luke Mockridge, am Freitag, 9. Dezember, in der PrimeTime." Damit muss die Wiederholung der Rankingshow "111 chaotische Kollegen!" weichen, die ursprünglich diesen Sendeplatz belegt hatte.

Luke Mockridges Programm sei die erfolgreichste Comedy-Tour des Jahres, erklärt der TV-Sender in dem Tweet. Für den Comedian ist es der Versuch, Schritt für Schritt wieder in der Medienlandschaft Fuß zu fassen. Im September 2021 hatte eine ehemalige Partnerin von Mockridge Vorwürfe sexueller Gewalt gegen ihn erhoben. Die Anschuldigungen hatte er zurückgewiesen, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren ein.

Auch "Traumschiff"-Folge wird ausgestrahlt

"Der Spiegel" veröffentlichte überdies einen Bericht, in dem mehrere Frauen dem 33-Jährigen übergriffiges Verhalten vorwarfen. Mockridge lieferte sich daraufhin einen zähen Rechtsstreit mit dem Magazin, in dem er weitgehend Recht bekam. So wertete das Landgericht Hamburg den "Spiegel"-Artikel als "unzulässige Verdachtsberichterstattung" und untersagte, zentrale Passagen weiter zu verbreiten. Das Magazin hingegen beharrt auf seiner Darstellung.

Wegen dieses Rechtsstreits hatte auch das ZDF 2021 eine bereits abgedrehte "Traumschiff"-Folge mit Mockridge vorerst aus dem Programm genommen. Doch auch diese Episode wird nun gezeigt. "Wir strahlen die Anfang 2021 produzierte 'Traumschiff'-Folge 'Coco Island' am 26. Dezember 2022 aus. In dieser Folge hat Luke Mockridge einen Gastauftritt", bestätigte eine Sprecherin des Senders dem Portal "t-online".

Daneben will Mockridge auch abseits der TV-Bildschirme wieder durchstarten: Im Frühjahr 2023 beginnt seine neue Tour "Trippy" in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

"Das ist so dreckig"

Die jetzige Ankündigung von Sat.1, Mockridge ebenfalls wieder eine Bühne zu bereiten, sorgte umgehend für teils harsche Reaktionen. Unter dem entsprechenden Tweet liefern sich Befürworter wie Gegner einer Rehabilitation des Comedians regelrechte Wortgefechte.

"Wie widerlich seid ihr bitte? Das ist so dreckig und peinlich, ihr solltet euch schämen, Alter", lautet etwa ein Kommentar, der noch gar nicht zu den heftigsten Äußerungen zählt. "Er ist nicht verurteilt, also unschuldig! Willkommen zurück!", erklärt dagegen eine Nutzerin stellvertretend für die andere Position.