Seit rund drei Jahren ist Scarlett Johansson verheiratet und hat auch einen gemeinsamen Sohn mit ihrem Partner Colin Jost. In einem TV-Interview spricht sie darüber, was in ihrer Beziehung besonders wichtig ist.

Im Oktober ist Scarlett Johansson mit ihrem Partner Colin Jost drei Jahre verheiratet. Zwar möchte die Schauspielerin keine generellen Beziehungstipps geben, die 38-Jährige erzählt nun in einem TV-Interview aber doch, was ihrer Meinung nach in ihrer eigenen Ehe wichtig ist. Nach ihrem "Geheimnis für eine gute, erfolgreiche, gesunde Ehe" gefragt, erklärt Johansson in der Show "CBS Mornings", dass sie zwar nicht bekunden wolle, etwas darüber zu wissen. Mit ihrem Ehemann lache sie aber viel. Außerdem fragten sie einander auch häufig, wie es dem oder der anderen geht und sie kommunizieren viel.

"Ich bin mit einem Autor verheiratet, er ist ein Comedy-Autor", erzählt Johansson. "Er kann manchmal sehr in seine Gedanken versunken sein." Ihr 40-jähriger Mann sei introvertiert, sie hingegen offensichtlich extrovertiert. Deshalb denke sie, "dass es für uns der Schlüssel ist, einfach immer am Ende des Tages nachzufragen: 'Wie war dein Tag?'".

Im Oktober 2020 haben Jost und Johansson geheiratet, ihr gemeinsamer Sohn Cosmo kam im Sommer 2021 zur Welt. Ein Insider hatte damals dem US-Magazin "People" bereits verraten, dass beide "einen großartigen Sinn für Humor besitzen, der bei den zusätzlichen Pflichten und dem Stress bei einem Neugeborenen helfen wird".

Für den Hollywood-Star ist es die dritte Ehe. Scarlett Johansson und ihr Kollege Ryan Reynolds gaben sich 2008 das Jawort, die Scheidung erfolgte jedoch schon 2011. Sie war damals noch jung und "hatte nicht wirklich ein Verständnis von Ehe. Vielleicht, denke ich, habe ich es in gewisser Weise romantisiert", erzählte Johansson 2019 der "Vanity Fair". In einem Podcast mit Gwyneth Paltrow sagte Johansson: "Er ist ein guter Kerl." Nach der Trennung heiratete sie 2014 den Journalisten Romain Dauriac. 2017 folgte die Scheidung des Paares, das eine gemeinsame achtjährige Tochter hat. Im selben Jahr kam sie mit Jost zusammen, den sie bereits seit 2007 durch gemeinsame Dreharbeiten für die Comedy-Show "Saturday Night Live" kannte.