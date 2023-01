In den kalifornischen San-Gabriel-Bergen wird seit Tagen ein Mann vermisst. Die Polizei identifiziert ihn nun als den britischen Schauspieler Julian Sands, berichtet der "Guardian". Die Suche nach ihm läuft, wird aber immer wieder durch das Winterwetter erschwert. Zudem besteht hohe Lawinengefahr.

Der britische Schauspieler Julian Sands wurde als vermisst gemeldet, nachdem er am Freitag in den San-Gabriel-Bergen gewandert war, teilte das Sheriffs-Department des Bezirks San Bernardino mit. Das berichtet der britische "Guardian". Der 65-jährige Schauspieler, der für seine Rollen in "A Room with a View", "The Killing Fields" und "Warlock - Satans Sohn" bekannt ist, lebt in North Hollywood.

Rettungskräfte suchen seit Freitagabend nach einem vermissten Wanderer in der Gegend um Baldy Bowl, einem beliebten Gebiet für Wanderer und Skifahrer, sagte Nathan Campos, Sprecher des Sheriffs. Die Beamten identifizierten den vermissten Wanderer am Mittwochnachmittag als Julian Sands.

Das strenge Winterwetter in Kalifornien beeinträchtigt die Suche rund um den Mt. Baldy: "Die Rettungskräfte am Boden wurden am Samstagabend zu ihrer Sicherheit vom Berg abgezogen, während die Suche per Drohne und Hubschrauber fortgesetzt wurde, sobald es das Wetter zuließ", so Campos. In dem Gebiet besteht eine hohe Lawinengefahr und die Behörden empfehlen der Öffentlichkeit, sich von dem Gebiet fernzuhalten. "Es ist extrem gefährlich und erfahrene Wanderer haben es schwer, dort durchzukommen", so Campos weiter. Sobald sich das Wetter bessert, wollen die Rettungskräfte die Suche am Boden fortsetzen, sagte er.

Sands entging bereits einmal einem Unglück

Sands, der in Yorkshire aufgewachsen ist, kann auf eine vielseitige, jahrzehntelange Karriere in der Filmindustrie zurückblicken, in der er in Dutzenden von Film- und Fernsehrollen zu sehen war. Er lebt seit Jahren mit seiner Frau, der Schriftstellerin Evgenia Citkowitz, in der Gegend von Los Angeles. Er hat drei Kinder.

In einem Interview mit dem "Guardian" aus dem Jahr 2018 sprach Sands über seine Vorliebe für das Bergsteigen und darüber, wie wichtig es für ihn ist, sich auch im Alter noch auf neue Abenteuer einzulassen. In einem anderen Interview aus dem Jahr 2020 beschrieb er sich selbst als am glücklichsten "in der Nähe eines Berggipfels an einem herrlich kalten Morgen". Sands entging bereits einmal einem Unglück beim Bergsteigen. "Anfang der 90er Jahre in den Anden, als er mit drei anderen in einem fürchterlichen Sturm über 20.000 Fuß gefangen war. Uns allen ging es sehr schlecht. Einige Leute, die uns nahe standen, sind umgekommen; wir hatten Glück", erzählte er in einem Interview im Jahr 2020.