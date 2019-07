Nach nur drei Monaten Beziehung lassen sich die US-Internetstars Jake Paul und Tana Mongeau in Las Vegas trauen und streamen ihre Hochzeit live im Internet. Zwar kostet das die Zuschauer Geld, doch gibt es dafür auch was zu sehen.

US-Youtube-Star Jake Paul hat in Las Vegas geheiratet und die Zeremonie standesgemäß live im Internet gestreamt. Der 22-Jährige trug dabei einen weißen Anzug und einen passenden Hut. Die 21-jährige Braut Tana Mongeau kam im weißen Spitzenkleid samt Schleier. Unter den rund 250 Gästen waren zahlreiche Social-Media-Stars. Wer die Hochzeit live vor dem PC mitverfolgen wollte, musste dafür knapp 50 US-Dollar zahlen.

Und es gab offenbar einiges zu sehen, wie sich jetzt bei Twitter nachverfolgen lässt. Zur klassischen Vegas-Trauung gab es im Anschluss an den Kuss des Paares nämlich noch eine Keilerei, nachdem ein Champagner-Glas auf den Bräutigam geworfen worden war. Der wollte sich das nicht gefallen lassen und glaubte, den Schuldigen schnell ausfindig gemacht zu haben. Dann mischt sich auch noch der Vegas-Priester ein. Ab diesem Moment wackelt die Kamera nur noch, laute Worte sind zu vernehmen, Security-Personal kommt hinzu. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Zwischenfall aber wohl niemand.

Zweifel an Beziehung

Jake Paul wurde durch die Plattform Vine bekannt, spielte in der Disney-Serie "Bizaardvark" mit und erreicht mit seinem Youtube-Kanal über 19 Millionen Abonnenten. Mongeau ist nebenbei Sängerin und auf MTV neuerdings in ihrer eigenen Reality-Show zu sehen. Vor Paul war sie zwei Jahre lang mit der Schauspielerin Bella Thorne zusammen. Ihr folgen bei Youtube außerdem fast fünf Millionen Menschen.

Paul und Mongeau hatten große Teile ihrer dreimonatigen Beziehung über diverse soziale Netzwerke und die Video-Plattform geteilt. Anfangs schien das Verhältnis eher von geschäftlicher Natur zu sein: Wie fast immer, wenn zwei Youtuber zum Paar werden, spekulierten die Zuschauer, dass es bei der Beziehung nur darum ginge, mehr Klicks zu generieren.

Auch Youtuber Logan Paul, Jakes Bruder, zweifelte wohl noch bis kurz vor der Hochzeit daran, dass die beiden tatsächlich ein Paar seien. Stunden vor der Hochzeit postete Mongeau jedoch ein Video mit einer öffentlichen Liebeserklärung auf Youtube: "Sobald ich es sage und es nicht mehr nur in meinem Kopf ist, wird es real und ich bin es so gewohnt, alles zu verlieren, was ich liebe. Und ich will dich nicht verlieren. Aber ich liebe dich Jake Paul."