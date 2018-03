Unterhaltung

Die Siegerin des ersten ESC: Schlagerdiva Lys Assia ist tot

Ihr großer Sieg liegt Jahrzehnte zurück: 1956 gewann die Schweizer Schlagersängerin Lys Assia den allerersten Eurovison Song Contest. Nun ist sie gestorben.

Die Siegerin des allerersten Eurovision Song Contests im Jahr 1956, Lys Assia, ist tot. Die 94-Jährige starb am Samstag, wie ihr langjähriger Weggefährte Jean Eichenberger sagte. Zuerst hatte die Boulevardzeitung "Blick" unter Berufung auf Eichenberger den Tod der einstigen Schlagerdiva gemeldet. Das Krankenhaus selbst gab unter Verweis auf die Privatsphäre der Patienten keine Auskunft.

Wie Eichenberger sagte, war Lys Assia seit einigen Tagen im Krankenhaus Zollikerberg in Zürich gewesen. Sie habe in letzter Zeit des Öfteren gesagt, sie fühle, dass sie gehen müsse. Fast bis zuletzt habe sie allein in einer großen Wohnung gelebt. Vor acht Tagen habe sie ihn gebeten, ihren Dackel Cindy abzuholen.

"Wir sind 65 Jahre Weggefährten gewesen", sagte Eichenberger. Er habe Assia und ihren ersten Mann als Nachbar kennengelernt.

Assia war dem ESC - 1965 hieß der Wettbewerb noch Grand Prix Eurovision de la Chanson - Jahrzehnte treugeblieben. Sie hatte vor ein paar Jahren noch die Siegertrophäe überreicht. Mit 87 Jahren wollte sie auch für den ESC 2012 in Baku antreten. Allerdings unterlag sie im Finale des Schweizer Vorentscheids einer unbekannten Band. 2012 drehte sie zudem noch mit vier Schweizer Rappern ein Musikvideo.

Quelle: n-tv.de