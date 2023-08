Mit nur 25 Jahren verstirbt Schauspieler Angus Cloud plötzlich - kurz nachdem er seinen Vater verloren hatte. Seine Familie berichtet von einem "Kampf" um seine psychische Gesundheit.

Der Schauspieler Angus Cloud, bekannt aus der US-Serie "Euphoria", ist tot. Das teilte die Familie des 25-Jährigen mit. Zur Todesursache machte sie keine Angaben. "Mit schwerem Herzen mussten wir heute Abschied nehmen von einem unglaublichen Menschen", schrieb Clouds Familie in ihrem Statement. Der junge Schauspieler habe erst vergangene Woche seinen Vater beerdigt. Er habe sich in einem "Kampf um seine mentale Gesundheitheit" befunden. Weiter hieß es: "Wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnern kann, dass sie nicht allein sind und nicht im Stillen damit kämpfen sollten." Der einzige Trost der Familie sei, "zu wissen, dass Angus nun mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war".

Cloud starb Berichten zufolge im Haus seiner Familie in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien. Beim US-Portal TMZ heißt es, seine Mutter habe über den Notruf 911 Hilfe geholt. Sie soll dabei von einer "möglichen Überdosis" gesprochen haben. Der Notarzt habe bei seinem Eintreffen nur noch den Tod des 25-Jährigen feststellen können.

Cloud wurde berühmt als Drogendealer Fezco in der TV-Serie "Euphoria". Es war sein erstes Schauspielengagement. Seit 2019 gehörte er zur Stammbesetzung der US-Erfolgsproduktion. Daneben spielte er Nebenrollen in mehreren Kinofilmen und trat auch in Musikvideos auf. Die HBO-Serie "Euphoria" teilte auf X, ehemals Twitter, mit: "Wir sind unendlich traurig über das Ableben von Angus Cloud. Er war ungeheuer talentiert und ein geliebter Teil der HBO- und Euphoria-Familie."