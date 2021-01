Die Sex Pistols aus London gelten bis heute als eine der bekanntesten Punkbands aller Zeiten. "Trainspotting"-Regisseur Danny Boyle nimmt sich nun die Geschichte von Johnny Rotten und Co vor, um sie in einer sechsteiligen Serie zu erzählen. Erste Namen der Besetzungsliste sind auch schon bekannt.

Der britische Regisseur Danny Boyle wird eine sechsteilige Serie über die Sex Pistols inszenieren. Die TV-Show des US-Senders FX mit dem Titel "Pistol" basiert auf "Lonely Boy", der Autobiografie des heute 65-jährigen Gitarristen der Band, Steve Jones, wie unter anderem "Entertainment Weekly" berichtet. In einem Statement bezeichnete der 64 Jahre alte Boyle den Erfolg der Sex Pistols Mitte der 1970er-Jahre demnach als den Moment, in dem sich die britische Gesellschaft und Kultur für immer verändert habe.

Regisseur Danny Boyle (Foto: imago images/ZUMA Press)

"Stell dir vor, du brichst mit deinen Kumpels in die Welt von 'The Crown' und 'Downton Abbey' ein und schreist deine Lieder und deine Wut über alles, wofür sie steht, heraus", wird Boyle zitiert. Gewöhnliche junge Leute hätten die Bühne betreten, "und jeder musste zuschauen und zuhören und jeder fürchtete sie oder folgte ihnen".

Maisie Williams spielt Westwood-Model

Zu den Schauspielern, die in der Serie zu sehen sein werden, gehören dem Bericht zufolge Maisie Williams, bekannt aus "Game of Thrones" (GoT), als Vivienne-Westwood-Model Pamela Rooke und Toby Wallace, der Steve Jones verkörpern soll. Louis Partridge soll demnach als legendärer Bassist Sid Vicious dabei sein. Die Dreharbeiten sollen im März beginnen.

Die Sex Pistols gelten als eine der bekanntesten britischen Punkbands überhaupt, die sich schon zu Beginn der 1970er-Jahre gründete, aber erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts so richtig durchstartete. 1977 erschien ihr einziges Studioalbum "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols". Mit "The Great Rock 'n' Roll Swindle" gab es dann noch den Soundtrack zum ersten von insgesamt drei Filmen über und mit den Sex Pistols, die alle unter der Regie von Julien Temple entstanden.

Neben Steve Jones gehörten Sänger John "Johnny Rotten" Lydon, Drummer Paul Cook und Bassist Glen Matlock dazu, der später von Sid Vicous ersetzt wurde. Manager war Malcolm McLaren, der sich auch selbst als Musiker sowie als Modedesigner verdingte. 1978 lösten sich die Sex Pistols aber auch schon wieder auf, allerdings gab es 1996 eine Reunion der Originalmitglieder. Zuletzt waren sie 2008 gemeinsam auf Tour.

Regisseur Danny Boyle ist bekannt für zahlreiche erfolgreiche Filme, darunter der 1996 erschienene Kultstreifen "Trainspotting", das Endzeit-Zombie-Movie "28 Days Later" und dessen Fortsetzung "28 Weeks Later" sowie der preisgekrönte Streifen "Slumdog Millionaire". Auch drehte Boyle einen Film über Apple-Gründer Steve Jobs und war zuletzt im Sommer 2019 mit der Musikkomödie "Yesterday" in den deutschen Kinos vertreten.