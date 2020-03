Sie hat es nicht böse gemeint, und doch ging die Aktion nach hinten los: Cathy Hummels hat auf ihrem Instagram-Account ein Lagerfeld-Kleid verlosen wollen, um die Stimmung aufzubessern. Aber das finden ihre Follower in Zeiten wie diesen total überflüssig, milde ausgedrückt.

Cathy allein zu Haus? Auf ihrem Instagram-Account sieht es jedenfalls so aus. Und was passiert, wenn man zu viel allein ist und zu viel Zeit hat? Man kommt auf dumme Gedanken. Das wird in diesen Tagen nicht nur Cathy Hummels so gehen, aber sie hat es leider gepostet. Offenbar hat sie auf ihrem Account ein Karl Lagerfeld-Kleid verlosen wollen, um auch mal wieder gute Laune zu verbreiten. Das kommt jedoch nicht so gut an. Jetzt entschuldigt sie sich in einem weiteren Post, die Reaktionen sind unterschiedlich. Vorherrschende Meinung: In diesen Zeiten zu schreiben, dass ausgerechnet sie um ihr Business fürchten würde, empfinden einige als zynisch.

In Cathys Wortlaut klingt das jetzt so: "So Leute, mein letztes Posting war zwar Werbung aber in Kombination mit einem Gewinnspiel. Ich wollte euch eigentlich was Gutes tun, indem ich mein Karl Lagerfeld-Kleid unter den Kommentaren verlose. Es sollte etwas besonders Hübsches sein." So weit so naja. Sie schreibt weiter: "Ich bin mir der jetzigen schwierigen Situation absolut bewusst und mir geht's ehrlich gesagt auch nicht gut. Ich habe unglaublich viel Angst und alle meine Jobs und Projekte bis Ende April sind einfach weg. Aber die Gesundheit geht vor und wenn das der Preis ist, dass wir alle gesund bleiben, dann zahle ich diesen mehr als gern." Welchen Preis jetzt genau?

Hm, Cathy, vielleicht könnte man da mit ein bisschen weniger "ich" und ein bisschen mehr "wir" starten? Sie fährt fort: "Wenn ich euch mit meinem letzten Posting zu nahe getreten bin und den Eindruck erweckt habe, als wäre die Krise mir gleichgültig, dann sehe ich in naher Zukunft von jeglicher Werbung ab. Ich dachte wirklich, wenn ihr ein tolles Gewinnspiel bekommt, dann muntere ich euch damit auf. Mir ist in erster Linie die Glaubwürdigkeit meines Profils wichtig und vor allem der ehrliche Kontakt und das Feedback von euch. Kurz und knapp: Sorry."

Ehrliches Feedback bitte

Entschuldigung angenommen. Denn sie bittet um ehrliches Feedback: "Wollt ihr weiterhin Gewinnspiele oder auch tolle Rabattcodes oder trete ich euch in der schwierigen Situation damit zu nahe?" Wir werden sehen. Ein früher Post der Fußballergattin ist viel passender in der momentanen Situation, vielleicht konzentriert sie sich lieber auf etwas anderes, denn am Donnerstag fragte sie noch: "Hey, was macht ihr so? Ich koche schon seit 11 Uhr. Ich weiß zwar nicht, wer das alles essen soll, aber vielleicht mache ich 'nen Lieferdienst auf. Also wenn jemand Bedarf hat, sich nicht versorgen kann, sagt Bescheid." Das ist lieb, die Hashtags "Homedelivery" und "Kill" plus "Langeweile" tauchen auf. Ebenso "Lieferdienst".

Aber - sie hatte um ehrliches Feedback gebeten, bitteschön - konstruktiver sein und nicht nur fragen: "Heute habe ich mich herausgefordert und geschaut, wie lange ich es schaffe im Stützstand zu bleiben. Was denkt ihr? Was ist meine Zeit?" Ok, sie fordert ihre Follower immerhin auf, es ihr gleichzutun, aber lassen wir's, denn auch wenn die Welt sich - hoffentlich - weiterdrehen wird: Die Zeit für Rabattcodes und Gewinnspiele ist jetzt offensichtlich nicht. Sie kommt aber bestimmt wieder, warten wir es ab. Und bis dahin sollte unbedingt jemand mal versuchen, Cathy Hummels vor sich selbst zu schützen.