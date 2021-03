So klingt die Musik von Terenzi und Khan

Boyband "Team 5ünf" gegründet So klingt die Musik von Terenzi und Khan

Vergangene Woche geben Marc Terenzi und Jay Khan bekannt, gemeinsam eine Boygroup gründen zu wollen. Jetzt gibt es nicht nur den Namen der neuen Kombo, sondern auch einen ersten Ausblick auf die Musik. Ganz unbekannt sind die Songs von "Team 5ünf" aber nicht.

Marc Terenzi und Jay Khan wollen es mit 42 beziehungsweise 38 Jahren nochmal wissen. Vergangenen Freitag gaben die beiden Musiker auf ihren Instagram-Accounts bekannt, gemeinsam eine Boygroup gegründet zu haben. Nach dem Sammeln zahlreicher Vorschlägen seitens ihrer Fans verraten die zwei nun auch endlich, unter welchem Namen sie ihrer Musikkarriere noch einmal eine neue Wendung geben wollen. Die Band heißt "Team 5ünf". Insgesamt setzen die zwei auf bewährte Boyband-Muster, aber vor allem auch auf altbekannte Boyband-Songs.

In einem nun gemeinsam bei ihrem Label Universal aufgenommenen Video sowie im Gespräch mit RTL beantworten sie die spannende Frage, die sich die meisten Fans seit vergangener Woche gestellt haben dürften: Wie wird die Musik von "Team 5ünf" wohl klingen? Der Clou ist, dass Khan, Terenzi und Co. die größten Hits der bekanntesten Boybands aus den 1990er-Jahren noch einmal neu aufnehmen, und zwar auf Deutsch. Los geht es mit "Komm zurück zu mir", einer Neuinterpretation des Take-That-Klassikers "Back For Good":

Weitere Bandmitglieder noch geheim

Jay Khan und Marc Terenzi sind bereits seit 20 Jahren gut befreundet, haben früher sogar mal zusammen gewohnt. Neben den beiden werden dem Namen zufolge bei "Team 5ünf" noch drei weitere Bandmitglieder am Start sein, doch sind deren Identitäten derzeit noch streng geheim.

Der gebürtige US-Amerikaner Marc Terenzi war bis 2005 Mitglied der Boyband Natural und tritt seitdem als Solokünstler, aber auch als Mitglied der Strip-Formation Sixx Paxx auf. Der in Großbritannien geborene Jay Khan startete seine Karriere mit der Boyband US5, die bis 2009 existierte und über zwölf Millionen Platten verkaufte. Beide Sänger waren übrigens auch schon getrennt voneinander im RTL-Dschungelcamp. Khan belegte 2011 den vierten Platz, Terenzi wurde 2017 sogar zum Dschungelkönig gekürt.