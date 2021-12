Dieses Jahr wird Simone Thomalla Weihnachten das erste Mal seit langer Zeit Weihnachten ohne einen Partner verbringen. Angst hat die Schauspielerin nicht davor. Dennoch wäre sie offen für eine neue Liebe. Wie der Neue an ihrer Seite sein sollte, verrät Thomalla schon mal.

Zwölf Jahre lang war Simone Thomalla mit Handballspieler Silvio Heinevetter liiert, in der nächsten Woche feiert sie nun zum ersten Mal seit langer Zeit Weihnachten ohne einen Mann an ihrer Seite. Im September bestätigten die beiden der "Bild"-Zeitung, dass sie sich "bereits vor einigen Monaten einvernehmlich getrennt" hätten. Die Schauspielerin habe zwar "Zeit, bis ich mich wieder in ein neues Abenteuer mit einem Mann einlasse", sagte sie der "Bild am Sonntag". Dennoch verrät sie bereits, was sie sich von einem zukünftigen Partner wünscht: "Nur weil ich nach außen stark wirke, wünsche ich mir doch aber genauso einen Partner, bei dem ich auch mal das Zepter aus der Hand legen kann und der mir sagt, wo es langgeht."

Außerdem sei ihr Humor "sehr wichtig". Und Simone Thomalla fügt hinzu: "Ich möchte die Königin sein. Der Mann soll mich in Gänze sehen und mich und meine Weiblichkeit zu schätzen wissen, aber auch die unabhängige Seite in mir respektieren."

Vor dem anstehenden Weihnachtsfest ohne Partner hat der "Tatort"-Star aber keine Angst. "Ich bin jetzt Single, das ist neu, aber einsam bin ich wirklich nicht", sagte die Schauspielerin. Sie sieht sogar gewisse Vorteile: Das Fest als Single bedeute für sie weniger Planungsaufwand. "Wir kennen es doch fast alle - man zerreißt sich zu Weihnachten, wer an welchem Tag besucht wird". Nun sei es leichter, betonte die Mutter von Schauspielerin Sophia Thomalla. "Bei diesem Fest mache ich nur das, worauf ich ganz allein Lust habe."

Obwohl sie "zum ersten Mal seit Ewigkeiten" ohne Partner ist, sieht Thomalla eine Chance darin, ihr Liebesglück noch einmal zu finden. "Ich denke, viele Frauen kennen auch die Gedanken, dass man nach einer Trennung glaubt, nie wieder oder zumindest nicht so schnell eine neue Liebe zu finden. Aus Erfahrung weiß ich aber, dass auf einmal jemand vor dir stehen kann", so Thomalla.

"Ich brauche gerade noch Zeit zum Durchatmen", betont die Schauspielerin, die aus Leipzig stammt, aber schon seit Jahren in Berlin lebt. "Ich bin zwar offen für eine neue Liebe, aber ich habe auch keine Angst davor, wenn sie mir erst einmal nicht begegnet."