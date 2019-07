Vor wenigen Tagen überfährt ein Unbekannter der Hund von Sophie Turner und ihrem Ehemann Joe Jonas und tötet ihn. Wie nun bekannt wird, drohen dem derzeit noch flüchtigen Unfallfahrer wohl keine Konsequenzen.

Als wäre es nicht schon schlimm genug, seinen geliebten Hund bei einem Unfall zu verlieren. Nun müssen Sophie Turner und Gatte Joe Jonas auch noch damit klarkommen, dass der Fahrer des Wagens vermutlich ungeschoren davonkommt.

Passiert ist das tragische Unglück in der Lower East Side von Manhattan, wie das US-Promiportal tmz.com berichtet. Bereits am Mittwoch soll sich der Alaskan Klee Kai namens Waldo erschreckt und von der Leine losgerissen haben. Er lief in Panik auf die Straße, wurde dort von einem Auto angefahren und tödlich verletzt. Turner und Jonas meldeten den Unfall bei der Polizei, äußerten sich aber noch nicht öffentlich zu dem Ereignis. Wie tmz.com weiter berichtet, sollen beide anschließend einen Therapeuten aufgesucht haben, um den Verlust zu verarbeiten.

Brüderliche Zusammenführung

Seit April 2018 lebte Waldo Picasso gemeinsam mit seinem Bruder Porky Basquiat bei dem Paar. Porky stieß schon kurz zuvor als Überraschungsgeschenk von Jonas an Turner zur Familie. Den Neuankömmling begrüßte Turner damals mit einem Post bei Instagram.

Nun ist Waldo tot und wie die zuständige Strafverfolgungsbehörde auf Nachfrage von tmz.com angegeben hat, kann der Autofahrer, der nach dem tödlichen Zusammenprall einfach weiterfuhr, nicht wegen eines Verbrechens belangt werden. Hunde werden in den USA - wie auch in Deutschland - vor Gericht lediglich als Sache behandelt. Turner und Jonas könnten den Fahrer, sollte er jemals gefasst werden, allerdings per Zivilklage zur Rechenschaft ziehen, ihn auf den Wert des Hundes und ihre emotionale Belastung verklagen.

Turner und Jonas sind seit 2016 ein Paar. Anfang Mai dieses Jahres heirateten sie nur wenige Stunden nach den Billboard Music Awards in Las Vegas, erneuerten den Schwur Anfang Juli dann auch noch einmal mit einer romantischeren Zeremonie in Südfrankreich.