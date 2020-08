Corey Hart in Klinik

Corey Hart in Klinik Sorge um Pinks Ehemann

Vor ein paar Monaten überstehen Pink und ihr Sohn eine heftige Corona-Erkrankung, nun hat es Ehemann und Vater Corey Hart gesundheitlich erwischt. Er liegt derzeit im Krankenhaus. Allerdings ist offenbar nicht das Virus Schuld daran.

Vor etwa vier Monaten infizierten sich Pink und ihr dreijähriger Sohn Jameson mit dem Coronavirus und mussten in Quarantäne. Nun hat Ehemann Corey Hart offenbar ein Problem mit seiner Gesundheit. Das zeigt ein Foto, das die Sängerin auf ihrem Instagram-Account geteilt hat.

Darauf sieht man den 45-Jährigen in einem Krankenbett liegen. Er trägt einen Mund-Nasen-Schutz, sein nackter Oberkörper schaut zur Hälfte unter der Bettdecke hervor. Harts linke Schulter ist bandagiert. Der "bionische Mann", wie Pink ihren Mann liebevoll im Text zum Foto nennt, hat das Schlimmste allerdings bereits überstanden. "Erfolgreiche Operation, und jetzt lasst das Heilen beginnen", schreibt die 40-Jährige weiter. Carey, mit dem Pink seit 19 Jahren zusammen ist, hat demnach wohl "nur" was an der Schulter gehabt.

"Wirklich, wirklich Angst"

Pink und ihr Sohn Jameson kamen nach ihrer Corona-Infektion nur langsam wieder auf die Beine. Sie seien "sehr, sehr krank" gewesen, teilte Pink damals ebenfalls bei Instagram mit, als sie sich bereits wieder auf dem Weg der Besserung befand. Den unsteten Krankheitsverlauf verglich sie mit einer "Achterbahnfahrt".

Dabei verriet die 40-Jährige auch, dass sie schon ihr Leben lang an Asthma leide. Wegen ihrer Corona-Infektion habe sie erstmals seit 30 Jahren wieder auf ein Inhalationsgerät zurückgreifen müssen. Das habe ihr "wirklich, wirklich Angst" gemacht.

Im Juli forderte sie deshalb mit deutlichen Worten zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf. Das Argument, Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma könnten mit der Maske schlecht atmen, ließ sie dabei als Betroffene nicht gelten.

Schon im Mai hatte sie die Gegner des Lockdowns kritisiert. "Ich fühle mich, als ob ich im Film 'Idiocracy' lebe", erklärte sie damals und nahm damit Bezug auf eine Science-Fiction-Komödie aus dem Jahr 2006, in der es um eine verdummte Gesellschaft geht.