Als zynischer Gott Ba'al wird Cliff Simon in der Serie "Stargate" dem Fernsehpublikum bekannt. Nun stirbt er beim Kitesurfen im Alter von nur 58 Jahren. Seine Frau verabschiedet sich emotional via Facebook von ihrem "echten Original".

Der südafrikanische Schauspieler und Sportler Cliff Simon ist tot. Wie seine Frau Colette auf der Facebook-Seite ihres Mannes schrieb, verunglückte Simon am Topanga Beach in Kalifornien beim Kitesurfen und verstarb am 9. März im Alter von 58 Jahren.

Bekannt wurde Simon vor allem aufgrund seiner Rolle in der Serie "Stargate - Kommando SG-1" als zynischer Gott Ba'al. Nach seiner Einführung in der fünften Staffel im Jahr 2002 trat er in insgesamt 15 Episoden der Serie auf. 2008 spielte er zudem eine Nebenrolle im Film "Stargate: Continuum".

Seine Frau schrieb in der Mitteilung, dass Simon so viel mehr als nur ein Schauspieler gewesen sei, so war er "ein echtes Original, Abenteurer, Segler, Schwimmer, Tänzer, Autor". Es klaffe nun ein Loch, wo er einst auf dieser Erde stand. "Er wurde von zu vielen geliebt, um alle zu erwähnen und hatte einen großen Einfluss auf so viele Leben. Er war ein erstaunlicher und sehr geliebter Bruder, Onkel, Neffe, Cousin und Freund."

Über die genauen Todesumstände gab Colette Simon keine Informationen preis. Es sei für sie allerdings eine Gnade, dass er am Strand und damit in der Nähe des Wassers starb, das er so sehr liebte. "Ich weiß, dass dies ein Schock ist und uns schwer treffen wird, aber wir hoffen, dass Sie unser Bedürfnis nach Privatsphäre in dieser Zeit respektieren können", schrieb sie.

Für Olympia qualifiziert

Geboren wurde Simon im südafrikanischen Johannesburg. Als er 15 Jahre alt war, zog er mit seiner Familie nach Großbritannien. Er war ein talentierter Schwimmer und qualifizierte sich sogar für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles. Letztlich nahm er jedoch nicht teil, sondern kehrte in sein Geburtsland zurück. Dort trat er der Luftwaffe bei, bevor er später seine Karriere als Schauspieler startete. 1992 gewann er einen Talentwettbewerb und konnte sechs Jahre bei der erfolgreichen südafrikanischen Fernsehserie "Egoli: Place of Gold" mitspielen.

1997 heiratete er Colette, 2000 zogen die beiden in die USA. Dort konnte er seine Schauspielkarriere vorantreiben. Zuletzt arbeitete er vor allem für das Fernsehen - und drehte Dokumentationen von seinen Abenteuerreisen.