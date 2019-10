Frances Bean Cobain ist die Tochter von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain. Für dessen Fans hat sie eine limitierte Shirt-Kollektion entworfen, die auf Kunstwerken des 1994 verstorbenen Sängers basieren. Die gibt es nun in einem Shop in New York zu kaufen.

"Kurt war da" lautet der Name einer Kollektion von T-Shirts und Sweatshirts, die es bereits im September auf der Website kurtcobainshop.com zu kaufen gab. Nun eröffnet in New York ein Pop-Up-Store, in dem die Stücke ebenfalls erworben werden können.

So ein Hoodie ist für knapp 60 Euro zu haben. (Foto: kurtcobainshop.com)

Entworfen hat die limitierten Teile Kurt Cobains Tochter Frances Bean, die ihren Designs Originalkunstwerke ihres Vaters zugrunde legte. Die Kleidungsstücke sollen "den Künstler auf möglichst authentische Weise verkörpern, wobei sein unverändertes Kunstwerk das primäre Gestaltungselement darstellt", heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Skelette, Spinnen, Selbstportät

Es handelt sich um eine Zusammenarbeit zwischen The End of Music, LLC - der Geschäftszweig von Cobains Nachlass - und dem Veranstalter Live Nation beziehungsweise dessen Merchandise-Abteilung. Online waren die Shirts schnell ausverkauft, doch wurden sie jetzt noch einmal neu aufgelegt, um sie im Flagship-Store von Live Nation in New York City anbieten zu können. Auf den Shirts befinden sich Skizzen von Cobain, die Skelette, Spinnen und ein Selbstportät zeigen. Für echte Fans des legendären Musikers gibt es Bundles, die ein T-Shirt, ein Buch sowie limitierte Poster behinhalten.

Nirvana gelten als Mitbegründer des Grunge, ihr Frontmann Kurt Cobain als Ikone einer ganzen Generation. Er litt lange unter psychischen Problemen, chronischen Magenschmerzen und einer daraus resultierenden Heroinabhängigkeit. Cobain wurde nur 27 Jahre alt. Zurück blieben seine Witwe Courtney Love, selbst Sängerin der Band Hole, sowie die heute 27-jährige Frances Bean.