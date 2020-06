Tod von Ex Steve Bing schockiert Liz Hurley

Seit ihrer kurzen Beziehung sind viele Jahre vergangen. Doch der gemeinsame Sohn Damian Charles wird Liz Hurley immer an ihren Ex Steve Bing erinnern. Dass er sich nun mit 55 Jahren vermutlich selbst das Leben genommen hat, geht der Schauspielerin entsprechend nah. Emotional nimmt sie Abschied.

Schauspielerin Elizabeth Hurley kann nicht fassen, dass ihr Ex-Partner Steve Bing nicht mehr am Leben ist. Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal postete sie mehrere Paarfotos von sich und dem Filmproduzenten und Drehbuchautoren, der mit 55 Jahren mutmaßlich Selbstmord beging.

Zu den Aufnahmen schreibt Hurley unter anderem: "Ich bin unfassbar traurig darüber, dass mein Ex Steve nicht mehr unter uns weilt. Es ist ein schreckliches Ende."

2002 kam nach einer kurzen Beziehung der beiden der gemeinsame Sohn Damian Charles auf die Welt. An dessen 18. Geburtstag am 4. April dieses Jahres hätten sie und Bing das letzte Mal miteinander gesprochen, geht nun aus Hurleys Post hervor. Das Jahr zuvor habe man sich nach diversen Querelen auch wieder freundschaftlich angenähert, schreibt die 55-Jährige. Bing hatte seinerzeit zunächst die Vaterschaft nicht akzeptiert, erst ein DNA-Test bestätigte, dass Damian Charles sein Sohn ist.

"Netter, liebenswerter Mann"

"Unsere gemeinsame Zeit war sehr glücklich. Ich veröffentliche diese Bilder, da trotz schwerer Zeiten, die wir zusammen durchlebt haben, es die guten, wundervollen Erinnerungen an einen netten, liebenswerten Mann sind, die zählen", erklärt Hurley weiter. Zugleich bedankt sie sich für die vielen positiven Nachrichten, die sie seit der Tragödie erreicht hätten.

Der US-Amerikaner Bing war in der Hollywood-Szene wohlbekannt. Für die Komödie "Kangaroo Jack" aus dem Jahr 2003 zeichnete er als Drehbuchautor verantwortlich. Als Produzent mischte er unter anderem bei Filmen wie "Der Polarexpress" oder "Beowulf" mit. Außerdem produzierte er den Rolling-Stones-Konzertfilm "Shine A Light" von Regisseur Martin Scorsese.

Bing war am Montag leblos unterhalb seines Apartements in Century City in Kalifornien auf der Straße gefunden worden. Mit Kira Bonder hinterlässt er auch eine Tochter. Mutter ist die frühere Tennisspielerin Lisa Bonder.