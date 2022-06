Für Hollywood-Star Tom Cruise könnte es nicht besser laufen: Sein neuer Film "Top Gun: Maverick" setzt weiter zum Höhenflug an. An den US-Kinokassen gelingt dem 59-Jährigen mit dem Film der größte Erfolg seiner Karriere.

"Top Gun: Maverick" bricht einen Rekord nach dem anderen: Hauptdarsteller Tom Cruise ist mit dem Film in den USA nun der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere gelungen. Wie unter anderem das Branchenportal "Box Office Mojo" meldet, hat der Action-Streifen in den ersten zwei Wochen seit dem Kinostart 291,6 Millionen US-Dollar (etwa 272 Millionen Euro) an den US-Kinokassen eingespielt. Damit ist "Top Gun: Maverick" schon jetzt der bisher erfolgreichste Film von Tom Cruise in den USA. Danach folgt "Krieg der Welten" (2005), der in den Vereinigten Staaten 234,3 Millionen US-Dollar (etwa 219 Millionen Euro) einbrachte.

Allein am vergangenen Wochenende spielte die "Top Gun"-Fortsetzung 86 Millionen US-Dollar (etwa 80 Millionen Euro) an den US-Kinokassen ein. Außerhalb der Vereinigten Staaten liegt das Einspielergebnis aktuell bei 257 Millionen US-Dollar (etwa 237 Millionen Euro), weltweit bei 548,6 Millionen US-Dollar (etwa 512 Millionen Euro).

Bestmarke fast verdoppelt

Tom Cruise spielt in dem Film über 35 Jahre nach "Top Gun" (1986) einmal mehr den Draufgänger Pete "Maverick" Mitchell. Bereits das erste Wochenende war ein persönlicher Erfolg für den Schauspieler und bescherte ihm den besten Kinostart seiner Karriere. "Top Gun: Maverick" gelang am Startwochenende aber noch ein weiterer Rekord: Noch nie haben am Memorial-Day-Wochenende die Kinokassen lauter geklingelt.

Erst kürzlich bedankte er sich auf Twitter bei seinen Fans: "Danke an alle, die sich 'Top Gun: Maverick' angeschaut und dabei geholfen haben, dass es ein historisches Eröffnungswochenende geworden ist."

Cruise habe durch den Film seine bisherige Bestmarke beinahe verdoppelt. Dem Bericht zufolge lag diese bei 64 Millionen Dollar und rührte aus dem Jahr 2005, als sein Film "Krieg der Welten" erschien. Den Memorial-Day-Rekord hielt derweil seit 2007 "Fluch der Karibik: Am Ende der Welt", der dritte Teil der Abenteuerreihe mit Johnny Depp.