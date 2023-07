Im vergangenen Jahr macht Tom Holland Schluss. Nicht nur verordnet er sich eine Arbeitspause, auch dem Alkohol entsagt er. Jetzt spricht der "Spider-Man"-Star darüber, welche Schwierigkeiten das zunächst mit sich brachte und wie froh er nun darüber ist, diesen Schritt getan zu haben.

Marvel-Star Tom Holland hat in einem neuen Interview über seinen Kampf mit dem Alkohol und eine erfolgreiche Abstinenz gesprochen. In einer am Montag erschienenen Ausgabe des Podcasts "On Purpose with Jay Shetty" verriet der 27-Jährige, dass er nach einer "sehr, sehr feuchtfröhlichen Weihnachtszeit" im Jahr 2021 den Neujahrsvorsatz gefasst hätte, im Januar trocken zu bleiben. Das habe sich für den "Spider-Man"-Star jedoch zunächst als große Herausforderung herausstellt.

Laut eigener Aussage sei Holland "schon immer in der Lage gewesen, viel zu trinken". In seinem trockenen Januar 2022 konnte der Schauspieler dann auch an nichts anderes denken, als sich wieder dem Alkohol hinzugeben. "Es hat mir wirklich Angst gemacht", so Holland, dem in dieser Zeit klar geworden sei, dass er "vielleicht ein kleines Alkohol-Problem hat". Daher habe er sich letztendlich entschieden, bis zu seinem Geburtstag am 1. Juni trocken zu bleiben.

Nach dem Erreichen dieses selbstgesteckten Datums sei Holland "so glücklich wie noch nie zuvor in meinem Leben" gewesen. Auch die positiven Effekte der Alkoholabstinenz beschrieb der Star, der zuletzt in der Miniserie "The Crowded Room" beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen war. Er konnte demnach besser schlafen, fühlte sich gesünder, fitter und besaß eine größere geistige Klarheit. "Mit Dingen, die am Set schiefliefen, und mich normalerweise wütend gemacht hätten, kam ich gut klar", bemerkte Holland außerdem über seine abstinente Zeit.