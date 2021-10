Exakt ein Jahr ist es her, dass Model Toni Garrn Schauspieler Alex Pettyfer geheiratet hat. Nun ja, zumindest fast exakt. Die Hamburgerin erinnert etwas verspätet an ihren ersten Hochzeitstag - das dafür mit einer ganzen Reihe privater Schnappschüsse.

Die Zeiten, in denen Toni Garrn mit Leonardo DiCaprio turtelte, sind lange vorbei. Stattdessen feiert das deutsche Model nun den ersten Hochzeitstag mit Schauspieler Alex Pettyfer, wenn auch mit etwas Verspätung.

Tatsächlich war es bereits am Samstag genau ein Jahr her, dass sich Garrn und Pettyfer in Hamburg das Jawort gegeben haben. Folgerichtig postete er auch schon am Wochenende auf seiner Instagram-Seite ein Schwarz-Weiß-Foto, das die beiden bei einem feierlichen Dinner zeigt.

Garrn hat den exakten Termin zwar verpasst, will den Jahrestag dann aber doch auch nicht sang- und klanglos vorüberziehen lassen. Stattdessen veröffentlichte sie nun auf ihrem Instagram-Account eine ganze Fotoreihe zu Ehren des Anlasses - und gibt dabei auch ungewöhnlich intime Einblicke.

Im Bad und beim Knutschen

Zu sehen sind die beiden etwa im Bad - er in der Wanne, sie mit Babybauch beim Duschen. Außerdem gibt es ein Knutschfoto (mit Zunge!) und einen Schnappschuss von der Hochzeit zu sehen.

Zu den Bildern schreibt die 29-Jährige eine enthusiastische Liebeserklärung, die mit einer kleinen Entschuldigung für ihre Verspätung beginnt: "Alles Gute zum Jahrestag, mein Schatz! Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber zu arbeiten und gleichzeitig unseren hungrigen Mini zu füttern, ist, gelinde gesagt, zeitaufwendig. Aber ich wollte unseren Tag ehren, denn er war der Beginn von so viel Glück", so Garrn.

Weiter heißt es in dem Post: "Dich zu heiraten, war die einfachste Entscheidung, die ich je treffen musste. Danke, dass du mich zur Mama gemacht hast, und dich als Papa zu sehen, bringt mein Herz zum Schmelzen, du bist der absolut Beste seit dem ersten Tag und der liebevollste Papa. Ich liebe dich mehr als alles andere, Baby, und kann es kaum erwarten, 99 weitere Jahrestage mit dir zu feiern."

"Du bist mein Ein und Alles"

Auch Pettyfer hatte seinen Post mit einer Art Entschuldigung begonnen: "Ich wollte ein Bild von unserem eigentlichen Tag posten, aber da du offenbar einen Fetisch für Schnurrbärte hast, die mich wie einen 80er-Jahre-Pornostar aussehen lassen, habe ich mich für dieses Bild entschieden, das meiner Meinung nach die Nacht zeigt, die mein Leben verändert hat." Um welchen Abend es sich dabei genau handelte, ließ er offen.

"Toni, du bist mein Ein und Alles, du inspirierst mich jeden Tag", bezeugte auch er öffentlich seine Liebe. "Ich bin so dankbar, dass wir dieses Abenteuer des Lebens gemeinsam erleben dürfen. Du bist die unglaublichste Mutter, die unglaublichste Ehefrau, aber mehr als alles andere bist du die Liebe meines Lebens", fuhr er fort.

Toni Garrn und Alex Pettyfer sind seit 2019 ein Paar. Ende desselben Jahres verlobten sie sich. Nach der Hochzeit am 2. Oktober 2020 kam im Juli 2021 mit Tochter Luca Malaika das erste gemeinsame Kind zur Welt.