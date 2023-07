Seine Karriere währt rund sieben Jahrzehnte. In dieser Zeit erwirbt sich Tony Bennett den Ruf einer Jazz-Legende, die mit Preisen regelrecht überhäuft wird. Zuletzt sorgt er noch einmal durch Kooperationen mit jüngeren Künstlerinnen und Künstlern wie Lady Gaga für Aufsehen. Nun ist er im hohen Alter gestorben.

Jazz-Musiker Tony Bennett ist US-Medienberichten zufolge tot. Der Sänger starb demnach im Alter von 96 Jahren, wie unter anderem die "New York Times" und die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Bennetts Sprecherin berichten.

Dem US-Magazin "People" liegt zudem ein Statement der Sprecherin vor. Darin heißt es, der "geliebte Sänger" hinterlasse "seine Ehefrau, Susan Benedetto, seine beiden Söhne, Danny und Dae Bennett, seine Töchter Johanna Bennett und Antonia Bennett sowie neun Enkelkinder".

Bennett wurde 1926 in New York geboren. Seine ersten Songs sang er nach Schulausbildung und Einsatz im Zweiten Weltkrieg bereits Ende der 40er-Jahre ein. Doch seinen kommerziellen Durchbruch feierte er erst im Jahrzehnt darauf. Mit dem Song "Because Of You" eroberte er 1951 prompt die Spitze der US-amerikanischen Charts und gab diese zehn Wochen lang auch nicht mehr her.

Comeback mit Lady Gaga

Mit Liedern wie "Stranger In Paradise" (1953) oder "I Left My Heart In San Francisco" (1962) wurde er schließlich weltweit bekannt. Bennett veröffentlichte im Laufe seiner Karriere mehr als 70 Alben. Insgesamt wurde er mit 20 Grammys ausgezeichnet, darunter bereits 2002 der Grammy für sein Lebenswerk.

Die Liste seiner Bewunderer reichte von Frank Sinatra bis Lady Gaga, mit der zusammen er im hohen Alter noch zwei Alben aufnahm, was ihm noch einmal ein Comeback bescherte: "Cheek To Cheek" (2014) und "Love For Sale" (2021). Auch mit anderen jüngeren Künstlerinnen und Künstlern wie Michael Bublé, Amy Winehouse oder Diana Krall arbeitete er insbesondere zum Ende seiner Laufbahn hin zusammen.

Zuletzt litt Bennett an Alzheimer, wie seine Familie bekannt gegeben hatte. Eine Zeit lang war er noch weiter aufgetreten, ehe er 2021 dann aber doch alle weiteren Konzerte absagte.