Im Laufe seiner fast 50-jährigen Karriere wirkt Ned Beatty in mehr als 160 Kino- und Filmproduktionen mit. Seine Rolle in "Network" bringt ihm sogar eine Oscar-Nominierung ein. Nun ist der US-Schauspieler im Alter von 83 Jahren gestorben.

US-Schauspieler Ned Beatty ist im Alter von 83 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Das bestätigte seine Tochter Blossom Beatty dem US-Branchenportal "The Hollywood Reporter". Der Filmstar, der in über 160 Produktionen mitgewirkt hat, verstarb demnach in seinem Haus in Los Angeles.

Beatty an der Seite von Tom Hanks in "Der Krieg des Charlie Wilson". (Foto: imago/Cinema Publishers Collection)

Nachdem er zunächst als Theaterschauspieler gearbeitet hatte, begann 1972 Beattys Filmkarriere mit "Beim Sterben ist jeder der Erste" an der Seite von Jon Voight und Burt Reynolds. Anschließend feierte er Erfolge unter anderem mit "Network" (1976) - der Film brachte ihm eine Oscar-Nominierung ein - oder der Krimiserie "Homicide", in der er von 1993 bis 1995 mitspielte.

In "Superman" (1978) und "Superman II - Allein gegen alle" (1980) mit Christopher Reeve in der Hauptrolle trat Ned Beatty als Otis auf. Für seine Darbietungen in "Friendly Fire" (1979) und "Last Train Home" (1990) wurde Beatty jeweils für einen Emmy nominiert. In der Hitserie "Roseanne" nahm er zwischen 1989 und 1994 die wiederkehrende Rolle des Vaters von John Goodmans Charakter Dan Conner ein.

Einer seiner letzten großen Erfolge war seine Rolle des US-Politikers Clarence "Doc" Long in "Der Krieg des Charlie Wilson" (2007) an der Seite von Tom Hanks und Julia Roberts. In den folgenden Jahren war er zwar noch in ein paar Produktionen zu sehen, zog sich jedoch immer weiter aus der Öffentlichkeit zurück. Ned Beatty war viermal verheiratet und hinterlässt acht Kinder aus drei verschiedenen Ehen.