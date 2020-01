Vanessa Hudgens bei einer Filmpremiere am Dienstag in Los Angeles - allein!

Es gibt Paare, denen sagt man nur eine bedingt lange Halbwertszeit voraus: Michael Wendler und Laura Müller zum Beispiel. Und dann gibt es vermeintliche Paare für die Ewigkeit. So wirkten etwa Vanessa Hudgens und Austin Butler stets unzertrennlich. Doch Pustekuchen! Zwischen ihnen soll alles aus sein.

US-Schauspieler Vanessa Hudgens und Austin Butler sollen sich nach acht Beziehungsjahren getrennt haben. Das bestätigte ein namentlich nicht genannter Insider der US-Seite "US Weekly". "Vanessa und Austin haben sich offiziell getrennt, und Vanessa hat denen, die ihr nahestehen, von ihrer Trennung erzählt", wird er zitiert.

Mehr als acht Jahre sah man Vanessa Hudgens und Austin Butler zusammen - wie hier im Juli 2019. (Foto: Galaxy/STAR MAX/IPx)

Eine offizielle Bestätigung, die unter anderem das Magazin "People" bei den Sprechern des Paares angefragt hat, gibt es bisher noch nicht. Aber auch ein Dementi wurde bis dato nicht veröffentlicht. Die US-Medien, die in großer Zahl den Bericht von der Trennung weiter verbreiteten, scheinen an der Richtigkeit der Darstellung kaum Zweifel zu hegen.

Hudgens und Butler machten ihre Liebe im Herbst 2011 öffentlich. Seither zeigten sie sich oft gemeinsam, sei es bei öffentlichen Auftritten oder auf Schnappschüssen, die sie in den sozialen Netzwerken verbreiteten.

Keine gemeinsamen Fotos mehr

Erste Spekulationen über eine mögliche Trennung waren laut geworden, nachdem es den Anschein hatte, die beiden hätten die jüngsten Weihnachtsfeiertage und Silvester nicht zusammen verbracht. So hatte Hudgens auf Instagram Fotos von sich in einem schwarzen Ballkleid mit Diadem auf dem Kopf gepostet, auf denen von Butler keine Spur war. Auch beim anschließenden Winterausflug in der Schweiz war er auf keinem ihrer Fotos zu sehen. Das letzte gemeinsame Bild veröffentlichte Hudgens im Oktober. Er zeigte sich sogar seit Juli nicht mehr mit ihr zusammen.

Die beiden haben im vergangenen Jahr an verschiedenen Projekten in unterschiedlichen Ländern mitgewirkt. Hudgens arbeitete an Netflix-Weihnachtsfilmen in Großbritannien, während Butler im anstehenden Elvis-Presley-Biopic die Titelrolle übernehmen wird. Zudem war er im jüngsten Quentin-Tarantino-Streifen "Once Upon a Time in Hollywood" zu sehen.

Hudgens erlangte vor rund 15 Jahren insbesondere durch ihr Mitwirken an den "High School Musical"-Filmen Popularität. Schlagzeilen machte auch ihre damalige Beziehung mit Zac Efron, der als ihr Co-Star in den Streifen zu sehen war. Nach der Trennung von ihm 2010 kam die mittlerweile 31-Jährige mit Butler zusammen.