Hochzeit von Victoria und Daniel - am 19. Juni jährt sich das Ereignis zum zehnten Mal.

Dass sich Kronprinzessin Victoria mit Daniel Westling einen Bürgerlichen für ihr Liebesglück ausgesucht hatte, stieß in Schweden nicht immer auf Zustimmung. Doch das ist längst Schnee von gestern. Inzwischen ist das Paar seit zehn Jahren verheiratet und umjubelt. Zur Feier des Tages gibt es neue Fotos.

Ihr zehnter Hochzeitstag steht an - und daran lassen Kronprinzessin Victoria von Schweden und Prinz Daniel auch die Fans des Königshauses teilhaben. In den sozialen Netzwerken veröffentlichten die beiden eine Reihe neuer Fotos, die die Fotografin Elisabeth Toll für den Palast aufgenommen hat. Auf zwei Bildern ist das Paar gemeinsam abgelichtet, dazu kommen mehrere Einzelporträts.

Drei verschiedene Kleider präsentiert Victoria dabei. Auf einem der Porträts strahlt sie in einer hellen, bodenlangen Robe mit Schleppe neben ihrem Ehemann. Ihre Haare fallen ihr in großen Wellen auf die Schultern.

Auf einem der anderen Bilder ist die Kronprinzessin in einem klassischen weißen Kleid mit U-Boot-Ausschnitt zu sehen. Dieses Outfit kombinierte sie mit einer Brosche, Ohrringen und silbernen Armreifen sowie zusammengebundenen Haaren. Zudem zeigt sie sich auf den neuen Bildern in einem voluminösen, dunklen Rüschen-Kleid an der Seite von Prinz Daniel.

Frei von Skandalen und Skandälchen

Kronprinzessin Victoria ist seit 2001 mit Daniel Westling liiert. Nachdem die beiden ihre Verlobung im Februar 2009 bekannt gegeben hatten, heiratete das Paar am 19. Juni 2010 in Stockholm. 2012 kam Tochter Estelle von Schweden zur Welt, 2016 folgte Prinz Oscar.

Anfangs wehte Westling, der als Fitnesstrainer gearbeitet hatte, ein rauer Wind in Schweden entgegen. Nicht wenige hielten ihn nicht für würdig, die Kronprinzessin zu heiraten. Inzwischen ist die Kritik jedoch längst verstummt. Schließlich vermitteln Victoria und Daniel den Eindruck eines Traumpaars. Und anders als Victorias Vater König Carl Gustav kommt das Paar bis heute ohne jegliche Skandale und Skandälchen aus.