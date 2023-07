Am Mittwoch startet das Wacken Open Air in Schleswig-Holstein, an diesem Montag reisen die ersten Besucher an. Nun bitten die Verantwortlichen diese darum, sich vorerst nach einer anderen Schlafmöglichkeit für die Nacht umzuschauen. Das Wetter macht die Zeltplätze derzeit unpassierbar.

In zwei Tagen startet das Wacken Open Air, und hier ist man Kummer aufgrund von Regen durchaus gewohnt. Was jedoch in diesem Jahr seit Tagen an Wassermassen auf den Acker herabstürzt, macht den Verantwortlichen vor Ort nun schwerer zu schaffen als gedacht. Der Aufbau und die Vorbereitung der Zeltplätze leiden unter dem Extremwetter, sodass jetzt in den sozialen Medien dazu aufgerufen wird, die Anreise zu verschieben.

Die ersten Wacken-Besucher sind allerdings bereits unterwegs, ist der Montag doch gemeinhin der erste Anreisetag, ehe der Großteil der Fans am Dienstag eintrifft. Unter anderem bei Instagram informieren die Veranstalter in mehreren Posts über die schwierige Situation.

Dort heißt es, die Anreisen seien vorübergehend unterbrochen, da die Campingplätze aktuell unpassierbar sind. An alle, die bereits auf dem Weg sind, richtet sich folgender Appell: "Bitte brecht eure Reise ab und sucht euch einen geeigneten Warteplatz, bis wir euch mitteilen können, dass sich die Situation verbessert hat. Außerdem suchen wir nach geeigneten Ausweichquartieren, in denen ihr eventuell die Nacht verbringen könnt." Unter anderem steht der Parkplatz Rot am Volksparkstadion Hamburg zur Verfügung.

Anreise verschieben und Lage checken

Wer noch nicht losgefahren ist, solle seine Anreise am besten verschieben, bis sich die Situation entspannt hat. Aktualisierte Infos soll es dann über die üblichen Social-Media-Kanäle, die Webseite, die App und das Wacken-Radio geben.

Für alle, die bereits auf dem Festivalgelände sind, gilt: "Aufgrund der extrem starken Regenfälle kann es sein, dass wir später nicht alle geplanten Campingflächen nutzen können, wenn auf einigen Feldern noch Wasser steht. Um allen Metalheads entgegenzukommen, bitten wir euch, die verfügbaren Flächen so gut wie möglich zu nutzen und aufzufüllen." Es wird darum gebeten, enger zusammenzurücken. Für diesen Montag rechnet man offenbar damit, lediglich 25 Prozent der geplanten Fahrzeuge auf die vorgesehenen Flächen lassen zu können.

Auch für Dienstag werden immer wieder Schauer erwartet, wie die Meteorologen von Wetter.de schreiben. Auch am Mittwoch ist mit "viel Regen" zu rechnen. Erst in Richtung Freitag sieht die Vorhersage ein bisschen besser aus.