Anfang August findet in alter Tradtion das Wacken Open Air statt. Headliner wie Iron Maiden locken 80.000 Metal-Fans aus der ganzen Welt nach Schleswig-Holstein. Die Veranstalter sind sich ihrer Verantwortung bewusst und nutzen ihre Reichweite, um für eine bessere Welt zu werben.

Das Wacken Open Air wirft in diesem Jahr mal wieder seine Schatten voraus. Nicht nur, dass das Event in Schleswig-Holstein schon seit einer halben Ewigkeit ausverkauft ist, auch erhält es aktuell durch die RTL+ Serie "Legend of Wacken" besondere Aufmerksamkeit - sogar außerhalb der Heavy-Metal-Bubble.

In sechs Folgen plus Making-of werden die Besucher perfekt auf das Festival eingestimmt, das vom 2. bis zum 6. August über die zahlreichen Bühnen gehen wird. Erzählt wird die stark fiktionalisierte Entstehungsgeschichte des Wacken Open Air, das Holger Hübner und Thomas Jensen 1990 zum ersten Mal in ihrer sonst öden Heimat veranstalteten. Damals kamen 800 Fans, heute sind es 80.000. Sie alle freuen sich auf Auftritte von Bands wie Iron Maiden, Halloween, Uriah Heep, Doro, Possessed, Heaven Shall Burn und Lord of the Lost.

"Reduce. Reuse. Recyle"

Entsprechend dem großen Zuspruch sind sich die Veranstalter ihrer Verantwortung bewusst und arbeiten mit einem Konzept, das nahezu an alles denkt. So möchte man den Schaden für die Natur trotz des Ansturms möglichst klein halten.

"Lasst uns gemeinsam den Holy Ground in Wacken und unseren Planeten schützen", heißt es deshalb auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen des Festivals. Das dafür initiierte "Trash Metal Project" (in namentlicher Anlehnung an das Subgenre Thrash Metal) vermittelt dementsprechend die Botschaft "Reduce. Reuse. Recycle" (Reduzieren. Wiederverwenden. Wiederverarbeiten) und unterstützt das Nachhaltigkeitsprojekt "17Ziele" des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Jeder ist dazu aufgerufen, schon im Vorfeld mitzumachen und diese 17 Ziele in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. Dabei geht es unter anderem darum, Hunger und Armut zu beenden, Gesundheit für alle zu gewährleisten und Ungleichheit zwischen den Ländern zu verringern. Zu gewinnen gibt es übrigens auch etwas, nämlich Tickets für das ausverkaufte Wacken Open Air sowie einen Auftritt im offiziellen Musikvideo zur Kampagne, das vor Ort zum ersten Mal gezeigt wird. Die Teilnahmebedingungen gibt es auf der Wacken-Webseite.

Regenwald retten mit einem Euro

Doch soll der Natur auch direkt etwas zurückgegeben werden. "Mein Euro ist 1qm groß" ist eine weitere Aktion des Wacken Open Air. Gemeinsam mit der Organisation "Wilderness International" hat man es sich zum Ziel gesetzt, Regenwald in Peru in der Fläche des gesamten Festivalgeländes (über 240 Hektar) zu retten. "Dieser Regenwald ist ein wichtiges Ökosystem für unsere Erde und Lebensraum für eine riesige Vielfalt an Tieren und Pflanzen", heißt es dazu unter anderem auf der Wacken-Facebook-Seite. "Mit nur 1€ Spende kannst Du 1m² Regenwald dauerhaft erhalten!" Dafür gibt es eine Urkunde, "auf der du koordinatengenau siehst, wo sich dein geschütztes Stück Regenwald befindet."

Wer gern noch mehr Insider-Infos zum Wacken Open Air hätte, dem sei übrigens noch der RTL+ Podcast "Laute Legenden" ans Herz gelegt. Hier treffen Musikjournalist Torsten Groß und Ex-Viva-Moderator und Podcaster Nilz Bokelberg in fünf Folgen auf langjährigen Stars des Events, aber auch auf Superfan und "Legend of Wacken"-Darsteller Charly Hübner sowie Wacken-Gründer Thomas Jensen.